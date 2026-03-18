'천만 배우' 박지훈, '왕사남' 인기에 배우 브랜드평판 1위…2위는 이준혁

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배우 박지훈이 영화 '왕과 사는 남자'의 천만 흥행과 '약한 영웅'의 역주행에 힘입어 배우 브랜드 평판 1위에 올랐다.한국기업평판연구소는 2026년 2월 18일부터 2026년 3월 18일까지 방영한 드라마에 출연 중인 배우 100명의 브랜드 빅데이터 94,148,890개를 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어량, 소통량, 커뮤니티량으로 측정하여 브랜드평판 알고리즘으로 지수화했다.1위는 박지훈이 차지했다. 박지훈 브랜드는 참여지수 2,916,083 미디어지수 2,700,799 소통지수 1,870,080 커뮤니티지수 1,388,790이 되면서 브랜드평판지수 8,875,752로 분석됐다.박지훈이 주연한 영화 '왕과 사는 남자'는 개봉 31일 만에 천만 관객을 동원한 데 이어 18일까지 누적 관객 1,370만 명을 기록 중이다. 여기에 최근 과거 출연한 시리즈 '약한 영웅'까지 넷플릭스에서 역주행하며 뜨거운 인기를 과시하고 있다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2026년 3월 드라마 배우 브랜드평판 분석결과, 박지훈 브랜드가 1위로 분석되었다. 박지훈 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 '역주행하다, 조명받다, 이례적이다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '약한 영웅, 연시은, 학교폭력'이 높게 나왔다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 90.42%로 분석되었다"라고 평판 분석했다.2위는 역시 '왕과 사는 남자'에 출연하고, 넷플릭스 시리즈 '레이디 두나'에서 활약한 이준혁이 차지했다. 3위는 '레이디 두나'의 타이틀롤을 맡은 신혜선이 차지했다.드라마 배우 브랜드평판 분석은 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드 빅데이터 분석을 했다. 브랜드 평판지수는 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동을 평판 분석 알고리즘으로 분석하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 커뮤니티가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 나온 지표이다.브랜드평판 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정할 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)