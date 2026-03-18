미국 유가 50% 급등…"배럴당 100달러 지속 시 성장률 타격"

경제학자들은 유가가 배럴당 100달러 수준을 지속하면 올해 미국 경제 성장이 타격을 받을 수 있다고 보는 것으로 나타났다고 파이낸셜타임스(FT)가 18일 보도했습니다.



FT와 미국 시카고대 경영대학원(부스 비즈니스스쿨)이 경제학자들을 대상으로 한 공동 설문조사에서 응답자의 약 68%는 '배럴당 100달러' 지속 시 미국의 국내총생산(GDP) 성장률이 '0.25∼0.50%포인트' 또는 '최소 0.50%포인트' 감소할 것으로 내다봤습니다.



고유가 상황이 미국 경제에 긍정적일 것이라고 본 경제학자들은 전체 응답자의 2%에 불과했습니다.



FT에 따르면 미국 국내 유가는 지난 달 말 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 50% 가깝게 올라 배럴당 95달러를 기록했습니다.



국제 유가의 기준점 역할을 하는 브렌트유 5월 인도분 선물 가격은 한국시간 18일 오후 2시 16분 기준 배럴당 101.14달러를 나타냈습니다.



이란이 미국·이스라엘의 공습에 대한 보복으로 핵심 원유 수송로인 페르시아만 입구의 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 세계 원유 수송이 차질을 빚고 있습니다.



원유 시장도 큰 변동성을 보이고 있습니다.



샌디에이고 캘리포니아대(UC샌디에이고)의 제임스 해밀턴 교수는 FT와의 인터뷰에서 "핵심 변수는 호르무즈 해협 봉쇄가 얼마나 광범위하고 오랫동안 지속될지 여부"라며 "한 달 이상 봉쇄가 이어지면 이는 매우 심각한 사안이며 올해 경제 성장률 전망치의 대폭적인 하향 조정이 불가피할 것"이라고 진단했습니다.



이런 경제학자들의 예측은 이번 전쟁이 미국 경제 전망에 별다른 타격을 주지 않을 것이라는 백악관 관계자들의 주장과 대비를 이룬다고 FT는 짚었습니다.



케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 최근 CNBC와의 인터뷰에서 "전쟁 지속이 소비자들에게 피해를 줄 수 있고 이런 문제가 계속되면 대책을 강구해야 하겠지만 현재로선 전혀 고려 대상이 아니다. 전세는 당초 스케줄보다 훨씬 빨리 진행될 것이라고 매우 확신한다"고 강조했습니다.



이번 설문 응답자 중 40%는 유가가 100달러 근처에 계속 머무르면 전품목 개인소비지출(PCE) 지수가 연말까지 0.25∼0.50%포인트 추가로 오를 것으로 봤습니다.



또 응답자의 30%는 추가 상승폭을 '0.50~1.0%포인트'로, 10%가 넘는 응답자는 '1%포인트 이상'으로 각각 예상했습니다.



10명 중 8명이 물가를 최소 0.25%포인트 이상 끌어올릴 것으로 본 것입니다.



응답자의 60%는 근원 PCE 지수 상승률이 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)의 목표치인 2%를 처음 밑도는 시점이 '2028년 상반기 이후'가 될 것으로 봤습니다.



연준은 18일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 결정합니다.



시장에서는 연준이 이번에 금리를 동결할 것이라는 예측이 지배적입니다.



이번 설문에서 응답자의 약 3분의 1은 올해 내 연준이 아예 금리 인하를 못 할 것이라고 관측했습니다.



이는 작년 12월 설문조사 때(15%)보다 크게 늘어난 것입니다.



브랜다이스대의 스티븐 체케티 교수는 "당분간 연준에서 뚜렷한 움직임이 없을 것"이라며 "불확실성이 너무 높아 누구든 기다릴 수밖에 없는 상황이며, 금리 인하 논의의 출발점이 지금 같은 상황이라는 것은 매우 곤혹스러운 대목"이라고 평했습니다.



트럼프 대통령은 미국 경제를 활성화하기 위해서는 계속 금리를 내려야 한다고 주장해왔습니다.



그는 지난 12일 트루스소셜 게시글에서 "제롬 파월 연준 의장은 3월 FOMC 개최를 기다리지 말고 지금 당장 금리를 내려야 한다"고 압박하기도 했습니다.