주호영 "호남 출신이"…이정현 "세대 교체 해야"

<앵커>



국민의힘에서는 대구시장 공천을 둘러싸고 당내 갈등이 이어지고 있습니다. 이정현 공천관리위원장과 대구시장을 준비하던 중진 주호영 의원 간에는 격한 설전이 벌어졌습니다.



박찬범 기자가 취재했습니다.



<기자>



오늘(18일) 새벽 2시쯤 SNS에 '흔들리지 않겠다'는 제목의 글을 올린 국민의힘 이정현 공천관리위원장.



호남 출신인 이 위원장은 "지역감정을 방패 삼아 혁신을 막는 정치와 싸우겠다"며 대구시장 예비 후보자인 주호영 의원을 직격했습니다.



어제 주 의원이 "호남 출신이 대구를 얼마나 아냐"며 이 위원장을 비판한 데 대한 반격입니다.



이 위원장은 또 주 의원을 향해 "이제는 후배들에게 세대교체와 시대교체의 문을 열어줘야 한다"며 사실상 '용퇴'를 요구했습니다.



대구시장 공천을 둘러싼 갈등은 선거에 출마한 현역 중진 의원들을 공관위가 공천 배제하겠다는 뜻을 내비치면서 불거졌습니다.



이 위원장이 공천 배제를 밀어붙이겠다는 뜻을 거듭 밝히면서 국민의힘 내부 갈등이 격화하는 분위기입니다.



한 공관위원은 "단순히 이슈를 만드는 게 혁신은 아니다"라면서 중진 의원들을 대거 '컷오프' 시키는 안이 일으킬 후폭풍을 우려했습니다.



대구 지역 의원들도 장 대표를 만나 경선이 필요하다는 의견을 전달했습니다.



[이인선/국민의힘 의원 (대구시당위원장) : 항간에 떠도는 그런 방식은, 낙하산식으로 보이는 것은 바람직하지 않다는 말씀을 전했습니다.]



국민의힘은 어제 하루 서울과 충북 추가 접수를 진행했습니다.



서울에서는 현직 오세훈 서울시장과 박수민 국회의원, 김충환 전 강동구청장이 추가로 후보자 등록을 마쳤습니다.



충북에서는 김수민 전 의원이 출사표를 던졌는데, 경선을 통해 충북지사 후보를 결정해달라고 공관위에 요청했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 유미라)