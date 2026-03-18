충북 '컷오프' 김영환 연이틀 반발…김수민도 경선 요청

▲ 김영환 충북도지사가 18일 국회 소통관에서 국민의힘 공천관리위원회가 본인을 공천 배제 결정한 것, 경찰이 금전 수수 혐의로 구속영장을 신청한 것과 관련해 기자회견을 하고 있다.

국민의힘 소속 김영환 현 충북도지사가 연이틀 기자회견을 열고 당 공천관리위원회의 '컷오프 결정' 철회를 요구했습니다.오늘(18일) 낮 국회 소통관을 찾은 김 지사는 "어제 서울남부지법에 컷오프 효력 정지 가처분신청을 접수했다"며 "당이 잘못된 결정을 철회하길 기대한다"고 말했습니다.어제 진행된 충북도지사 후보 추가 접수에 김수민 전 의원이 홀로 등록한 것을 두곤 "배신의 정치"라며 "제 동의 없이는 등록하지 않겠다더니 거짓말을 했다"고 주장했습니다.무소속 출마나 탈당을 고려하는지를 묻는 질문엔 "그러고 싶지 않은 심정"이라며 선을 그었습니다.공천관리위원화가 사실상 김수민 전 의원의 전략공천을 염두에 둔 것 아니냐는 의혹이 제기되면서 충북도 예비후보들도 반발했습니다.조길형 전 충주시장은 어젯밤 "공천 신청을 취소하고 당 소속으로 등록한 예비후보를 사퇴하겠다"고 밝혔고, 윤희근 전 경찰청장도 "선거운동을 중단하고 숙고의 시간을 갖겠다"고 말했습니다.논란이 거세지자 김 전 의원은 오늘 오후 SNS에 글을 올려 "충북지사 후보는 경선을 통해 결정해달라"며 "당의 결정을 수용하고 헌신하겠다"고 밝혔습니다.충북에 지역구를 둔 4선 중진 박덕흠 의원과 재선 엄태영 의원은 오늘 오전, 장동혁 대표를 면담하고 충북도지사 후보 경선을 요구했습니다.(사진=연합뉴스)