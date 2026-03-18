"ATM에서 수상한 남성 현금 인출"…1억 넘게 빼낸 일당 검거

▲ 일당에게서 압수한 현금과 타인 명의의 카드

서울 강남 일대에서 타인의 카드로 현금 1억여 원을 인출한 혐의를 받는 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 강남경찰서는 오늘(18일) 전자금융거래법 위반 혐의로 30대 남성 2명을 검거해 범죄조직 연관성을 조사 중이라고 밝혔습니다.경찰은 지난 11일 오후 4시 20분쯤 강남구 논현동의 은행 현금자동입출금기(ATM)에서 "수상한 남성이 현금을 마구 인출하고 있다"는 신고를 접수했습니다.현장에 출동했지만 남성은 이미 도망친 뒤였고, ATM 위에는 1만 원권 현금 1백 여장이 놓여 있었습니다.경찰은 구청 관제센터 CCTV 영상을 분석하고 인근을 수색해 신고 접수 30여 분만인 오후 4시 56분쯤 약 100ｍ 떨어진 거리에서 용의자 2명을 체포했습니다.이들이 갖고 있던 가방에서는 약 1억 1천만 원 상당의 5만 원권 현금과 타인 명의의 체크카드 84장이 발견돼 압수했습니다.경찰은 이들에게서 '현금을 인출해 근처 사무실에 있는 지인에게 전달하려 했다'는 진술을 확보하고 사무실 안에 있던 2명을 추가로 임의동행했습니다.경찰은 이들 일당이 전화금융사기(보이스피싱)나 도박 사이트 운영 등 범죄조직과 연관됐을 가능성에 무게를 두고 현금과 카드의 출처를 조사하고 있습니다.(사진=서울강남경찰서 제공, 연합뉴스)