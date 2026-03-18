[자막뉴스] "트럼프 봤냐?" 난리난 베네수…미국 본토서 통쾌한 설욕에 '들썩'

베네수엘라의 WBC 우승이 확정된 순간, 전광판에 앞에 모여 경기를 관람하던 베네수엘라 국민들이 환호를 지르며 기뻐합니다.



아파트 건물 사이에선 승리를 축하하는 팡파레가 울려 퍼지고, 시내 거리는 축제의 현장이 됐습니다.



베네수엘라가 오늘 미 플로리다주 마이애메 론디포 파크에서 열린 월드베이스볼 클래식 결승전에서 사상 첫 우승을 차지했습니다.



이번 경기는 미 트럼프 대통령이 지난 1월 군사 작전으로 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하면서, 일각에서 우스갯소리로 '마두로 더비'로 불리며 큰 관심을 모았습니다.



경기에 앞서 트럼프 대통령은 베네수엘라를 향해 "미국의 51번째 주로 들어오는 건 어떤가"라며 조롱 섞인 정치적 발언을 한 바 있습니다.



하지만 베네수엘라 선수들은 메이저리그 슈퍼스타들이 즐비한 미국 타선을 상대로 한 치의 물러섬 없는 호투를 선보였고 결국 3-2로 승리했습니다.



미국의 안방인 마이애미에서 베네수엘라가 우승컵을 들어올린 건데, 일각에선 트럼프 대통령의 도발이 오히려 베네수엘라 선수단의 애국심에 불을 지펴 더 절실한 각오로 경기에 임하게 됐을 거라는 분석도 나왔습니다.



미국은 지난 대회 일본전 패배에 이어 이번에도 안방 결승에서 좌절하며 2연속 준우승이라는 성적표를 받아들였습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)