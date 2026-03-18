고교생 30% "긴 글 10분 이상 읽기 힘들다"…숏폼 시청은 일상화

▲ 자료화면

고등학생 10명 중 3명은 긴 글을 10분 이상 읽는 데 어려움을 겪는 것으로 조사됐습니다.입시정보업체 진학사가 지난달 2일부터 11일까지 전국 고등학생 3천525명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 길게 읽어야 하는 글을 10분 이상 집중해서 읽는 것이 힘들다고 느낀 적이 많다는 응답이 30.6%에 달했습니다.반면 그렇지 않다는 응답은 41%로 나타났습니다.이는 수능 지문이나 교과서와 같이 긴 텍스트를 분석해야 하는 고등학생들에게 학습 부담으로 작용할 가능성이 큰 것으로 분석됩니다.진학사는 글 읽기 집중력 저하 현상이 고등학생들의 일상화된 숏폼 시청 습관과 무관하지 않은 것으로 보고 있습니다.설문에 참여한 학생의 57.9%가 특별한 목적 없이 습관적으로 숏폼 앱을 켠다고 답했고, 전체의 78.4%는 본인의 의도보다 더 오래 영상을 시청하게 된다고 밝혔습니다.원할 때 영상을 멈출 수 있다는 응답은 20.1%였습니다.입시 전문가들은 숏폼 중심의 미디어 이용이 늘면서 뇌가 짧고 강한 자극에만 익숙해지는 현상이 심화하고 있다고 진단했습니다.(사진=연합뉴스)