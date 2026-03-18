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[자막뉴스] 입학식에 남의 딸 데려가 딸 행세…딸 살해 법망 피하려 '엽기 행각

김민정 기자
작성 2026.03.18 15:55 조회수
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세 살 딸을 숨지게 한 뒤 시신을 유기한 혐의를 받는 30대가 경찰에 체포됐습니다.

경기 시흥경찰서는 아동학대 치사 혐의로 숨진 아이의 친모 30대 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

또 A 씨를 도와 시신을 야산에 유기한 혐의를 받는 30대 B 씨도 체포해 조사 중입니다.

A 씨는 2020년 2월 당시 3살이던 친딸 C 양을 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.

구체적으로 어떤 방식으로 딸을 숨지게 했는지 등은 아직 밝혀지지 않았습니다.

A 씨는 C 양이 숨지자 당시 연인이었던 B 씨에게 연락해 시신 유기를 부탁한 것으로 조사됐습니다.

B 씨는 숨진 C 양의 친부는 아닌 것으로 전해졌습니다.

이들의 범행은 시간이 몇 년 흘러 C 양이 초등학교에 정상적으로 등교하지 않는 것을 수상히 여긴 학교 측 신고로 발각됐습니다.

2024년 C 양이 초등학교에 입학해야 할 나이가 되자 A 씨는 입학 연기를 신청했고, 올해 더 이상 입학 연기가 불가능해지자 B 씨의 조카를 데리고 가 마치 C 양인 것처럼 속여 입학식에 참석한 것으로 드러났습니다.

하지만 입학식 이후 체험학습에도 제대로 나오지 않고, 등교하지 않는 것을 이상하게 여긴 학교가 경찰에 수사를 의뢰했습니다.

경찰은 지난 16일 밤 9시 30분쯤 아동학대 혐의로 A 씨를 긴급체포했는데, 수사 과정에서 A 씨가 사망 정황 등을 추가로 진술하면서 아동학대 치사로 혐의를 변경했습니다.

경찰 관계자는 "구체적인 범행 방식과 동기를 조사할 방침"이라며 "아이의 시신을 유기한 것으로 추정되는 야산에 대해서도 수색을 진행할 예정"이라고 밝혔습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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