[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 통제에 한국과 일본, 나토를 비롯한 동맹국들의 지원이 더 이상 필요하지 않다고 말했습니다. 그동안은 요구를 해 왔었는데 갑자기 이런 이야기를 한 겁니다. 파병 요구에 미온적인 동맹국들을 향해서 노골적으로 불만을 표출한 것이라는 분석이 나오고 있습니다.



2. 강훈식 대통령 비서실장 요즘 바쁩니다. 전 세계적 원유 수급 비상 상황 속에서 아랍에미리트가 한국에 최우선적으로 원유를 공급하기로 약속했다고 오늘(18일) 밝혔습니다. 이재명 대통령 특사로 아랍에미리트를 방문하고 돌아온 강 실장은 앞서 공급받은 600만 배럴을 더하면 모두 2천400만 배럴을 긴급 도입하게 된 것이라고 설명했습니다.



3. 부산에서 직장 동료였던 항공사 기장을 살해한 전 항공사 부기장 50대 남성이 지난 3년 동안 범행을 준비했고 모두 4명을 살해하려고 했다고 진술했습니다. 경찰은 김 씨의 정신 질환 여부와 범행 동기를 파악하는 데 주력하고 있습니다.



4. 조금 전에 끝난 중계방송 보셨습니까? 월드 베이스볼 클래식에서 남미의 강호 베네수엘라가 사상 첫 우승을 차지했습니다. 베네수엘라와 개최국 미국이 결승전에서 만난 건데요. 두 나라의 대결은 지난 1월 미국이 군사작전을 강행해서 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하지 않았습니까? 정치적 이해관계가 얽힌 가운데 열린 시합이어서 마두로 덕이다, 이런 이야기도 있었는데요. 결승전에서 베네수엘라가 3대 2로 개최국 미국을 꺾고 최초로 정상에 올랐습니다.