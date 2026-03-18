[에디터픽] "운전석도 기사님도 없어요" 도로에 뜬 신박한 버스

경기 안양시의 일반도로에서 자율주행 버스 2대가 시범 운행을 시작했습니다.



다른 차들이 쉴 새 없이 오가는 상황에서 스스로 방향지시등을 켜고 차선을 변경합니다.



사전에 입력되지 않은 공사 현장이 나타나자, 안전하게 차선을 바꿔 비켜 갑니다.



내부에는 운전석이 없고, 긴급 상황을 대비해 안전 관리자 1명이 탑승합니다.



미국 전기차 테슬라의 자율주행이 운전자를 돕는 레벨 2인데, 이 버스는 운전자 개입이 아예 없는 레벨 4에 가깝도록 제작됐습니다.



[윤정호/안양시 스마트사업팀장 : 레벨 4부터는 운전석이 없습니다. 조향 장치나 브레이크가 눈에 보이지 않고 그만큼 사람들을 많이 태우고 있는데요, 차선변경 차량이 끼어들거나 무단 횡단하는 사람이 있으면 급정거를 하더라도 안전 주행을 목적으로 운행되고 있습니다. ]



주민들은 시청 홈페이지 '통합 예약' 코너를 통해 사전 예약하면 무료로 탑승할 수 있습니다.



안양시는 스마트도시통합센터를 통해 자율주행 버스 상황을 실시간으로 모니터링하고 있습니다.



[최대호/안양시장 : 안양시는 스마트도시통합센터를 기반으로 교통·안전·환경을 통합 관리하는 도시입니다. 자율주행 기술은 이런 스마트 인프라와 결합해 교통 효율을 높이고 시민 삶의 질을 높이는 핵심 요소가 될 것입니다. ]



시는 일반도로에서의 주행 정보를 축적해 앞으로 관악역부터 안양 수목원까지 운행 구간을 늘릴 계획입니다.



안양시는 또 자율주행 버스처럼 물리적인 로봇이나 장비 등에 들어가는 이른바 '피지컬 AI'를 시의 차세대 성장 동력으로 삼을 방침입니다.



관내 1천800여 개의 제조기업과 72개의 AI 관련 기업이 결합할 경우 안양이 피지컬 AI의 중심지로 거듭날 것으로 기대하고 있습니다.



"기사님은 어디에?"…일반 도로 위 '운전석 없는' 버스 (2026.03.17)



(취재 : 최호원, 제작 : 디지털뉴스부)