[단독] 이스라엘 대사관 무단 침입 시도 60대…특공대 출동

주한 이스라엘대사관 건물에 한 남성이 무단 침입을 시도해 경찰이 출동하는 소동이 벌어졌습니다.



서울 종로경찰서는 지난 11일 오후 3시 50분쯤 "한 남성이 대사관으로 들어가려 한다"는 신고를 접수했다고 밝혔습니다.



현장에 출동한 경찰은 60대 남성을 건물 내부에서 발견했습니다.



이 남성은 건물 엘리베이터를 타고 주한 이스라엘대사관이 있는 18층으로 이동하려고 하다가 실패하자, 17층 비상계단을 통해 진입을 시도한 것으로 파악됐습니다.



당시 남성은 가방 여러 개를 소지하고 있어, 경찰특공대가 출동해 수색을 진행하기도 했습니다.



경찰 조사 결과 폭발물 등 위험 물질은 발견되지 않았으며, 남성은 "최근 뉴스에서 이스라엘 관련 보도가 많아 직접 문의하기 위해 방문했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 별다른 범죄 혐의가 없다고 보고 귀가 조치했습니다.



한편, 최근 중동에서 미국과 이스라엘, 이란 간 전쟁 중인 가운데 경찰은 주한 이스라엘대사관 등 외교기관에 대한 경계와 방호를 강화한 상태입니다.



(사진=연합뉴스)