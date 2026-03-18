배경훈 "'한국의 앤트로픽' 탄생해야…2∼3년이 승부처"

▲ 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 18일 서울 종로구 과학기술자문회의에서 네이버, 카카오 등 국내 주요 AI 기업과 가진 독자 AI 관계 기업 간담회에서 발언하고 있다.

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배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 "한국에서도 앤트로픽이나 구글 딥마인드 같은 글로벌 인공지능(AI) 기업들이 나와야 한다"며 "앞으로 2~3년 내가 승부처가 될 골든타임"이라고 강조했습니다.배 부총리는 오늘(18일) 서울 종로구 과학기술자문회의 대회의실에서 개최된 독자 AI 관계 기업 간담회에서 "기존보다 한 단계 나아가 근본적인 경쟁력을 갖춘 AI 모델과 서비스를 만들기 위해 정부와 기업이 머리를 맞대야 한다"며 이같이 말했습니다.간담회는 국가 안보를 위한 독자 AI 확보와 대국민 AI 서비스 촉진 방안을 논의하기 위해 마련됐습니다.현장에는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 참여 중인 LG AI 연구원, 업스테이지, SK텔레콤, 모티프테크놀로지스 등 4개사를 포함해 네이버와 카카오, NC AI 등 국내 주요 AI 기업들이 참석했습니다.배 부총리는 "현 정부 출범 이후 짧은 기간에도 세계적 수준의 우리 AI 기업들이 독자 AI 모델을 잇달아 출시하며 세계가 주목하는 AI 생태계를 구축하는 등 고무적인 성과를 거뒀다"고 격려했습니다.그는 "최근 중동 상황 등과 관련해 국가 전략자산으로서 자주적 통제와 균형을 위한 독자 AI 확보 필요성이 더욱 강조되고 있다"며 안보 측면에서의 AI 기술 자립 중요성을 언급했습니다.또한 "독자 AI 개발의 궁극적 목표는 국민들이 AI의 혜택을 누리고 체감할 수 있는 서비스 제공"이라며 "과거 인터넷 경제 전환기에 네이버와 다음 등이 글로벌 기업 못지않은 경쟁력으로 성장했듯 AI 시대에도 우리 기업이 세계 무대에서 경쟁할 수 있도록 힘을 모아달라"고 당부했습니다.현재 우리나라는 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'를 통해 대규모언어모델(LLM) 분야에서 글로벌 '톱 10' 진입을 목표로 하고 있으며, 이를 넘어 멀티모달과 피지컬 AI로의 확장을 준비 중입니다.배 부총리는 오늘 간담회 직후 기자들과 만나 "AI 로드맵상 마지막 단계인 피지컬 AI의 경우 올해 당장은 어렵겠지만 내년 정도에는 실제 행동 데이터가 결합해 현장에 적용될 수 있는 승부를 볼만한 모델이 나올 것"이라고 전망했습니다.또한 "올해와 내년은 과거 IT 붐과 마찬가지로 AI 붐이 가속화되는 정점이 될 것"이라며 "이 기간 안에 정부와 우리 기업들이 시장 생태계를 어떻게 만들어갈지가 관건"이라고 덧붙였습니다.정부는 국내 AI 기업들의 실질적인 수익 창출과 생태계 확장을 위해 단순 프로젝트성 지원을 넘어 지분 참여형 투자 모델도 도입한다는 구상입니다.배 부총리는 "유망 스타트업 육성을 위해 '국민성장펀드'가 지분에 참여해 공동 책임을 지는 모델을 생각하고 있다"며 "이미 NPU(신경망처리장치) 업체들은 이와 같은 방식으로 진행을 시작했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)