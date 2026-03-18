'이란 집중 공격' 두바이공항 "운항 정상 수준 40∼45% 회복"

▲ 2026년 3월 16일 두바이 국제공항 근처의 유류저장고가 이란의 공격을 받아 불이 붙고 연기와 화염이 치솟는 모습.

이란의 공격을 받은 아랍에미리트(UAE) 두바이 국제공항의 운항이 정상 수준의 40∼45%를 회복했다고 공항 최고경영자(CEO) 폴 그리피스가 17일(현지시간) CNN 인터뷰에서 밝혔습니다.그는 "우리는 최근 17일간 100만 명이 넘는 승객의 여정을 도왔으며, 회복률은 괄목할만하다"며 "우리는 정상 운행의 약 40%, 45% 수준까지 올라왔다. 그리고 이런 회복이 계속될 것이라고 우리는 희망하고 있다"고 말했습니다.두바이 공항의 항공편 운항은 지난 16일 이란 드론이 근처의 연료탱크에 맞아 큰 불이 나면서 한동안 중단됐으며, 밤에 이란의 미사일과 드론 공격이 계속돼 UAE 영공 일부가 폐쇄되기도 했습니다.그리피스 CEO는 폐쇄가 끝난 후에 공항 정상 가동이 재개됐다고 강조했습니다.상업 허브인 두바이를 포함해 7개 토후국(에미리트)으로 구성된 연방국인 UAE는 지난달 28일 이스라엘과 미국의 이란 공격으로 중동 전쟁이 시작된 이래 이란이 보복으로 발사한 미사일 300여 개와 드론 1천600여 대의 공격을 받았습니다.전쟁 개시 이래 이란의 공격을 당한 두바이 시설 중에는 공항뿐만 아니라 두바이의 랜드마크인 초고층 호텔 '부르즈알아랍'과 초대형 컨테이너선 입항이 가능하도록 수심이 깊게 건설된 '제벨 알리' 항구도 있습니다.미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 두바이 당국이 그간 수십 년간 공들여 쌓아 온 '안전한 피난처' 이미지가 이란의 공격으로 훼손되는 것을 막기 위해 정보 유통에 강도 높은 통제를 가하고 있다고 17일 전했습니다.두바이 당국 관광 부서는 7일 공식 인스타그램 계정으로 두바이의 고층 건물 숲의 사진과 함께 "두바이는 여전히 지구에서 가장 안전한 곳"이란 문구가 적힌 게시물을 올렸습니다.바로 그날 이란의 공습을 요격하던 과정에서 발생한 파편에 맞아 두바이 시내에서 남성 1명이 사망했고, 아파트 타워에도 손상이 갔으며 공항이 일시적으로 폐쇄됐습니다.두바이 경찰은 "대중의 공황을 야기할 수 있는 모든 내용"에 대해 엄중한 경고를 발령하면서 "소문, 허위 정보 또는 공식 발표와 모순되는 내용의 유포"하는 자는 2년 이상의 징역형과 5만 달러 이상의 벌금형에 처할 수 있다고 밝혔습니다.이런 경고는 엄포가 아니고, 외국인도 예외가 아닙니다.전쟁 시작 이래 이란 공격 관련 콘텐츠를 공유한 외국인 25명 이상이 UAE 전역에서 체포됐습니다.이들 중 일부는 미사일 공격과 요격 장면을 담은 영상 클립을 게시한 혐의를 받고 있습니다.한 UAE 정부 관계자는 부정확한 정보를 유포하면 위기 상황에서 공황을 유발할 수 있으며 사람들이 목숨을 잃는 일로 이어질 수도 있다며 정부는 대중에게 공식 정보원에 의존하도록 권고하고 있다고 WSJ에 말했습니다.다년간 두바이 당국은 조건을 만족하는 콘텐츠 제작자들에게 10년짜리 비자를 발급해주고 고수익 스폰서 계약과 호화 혜택을 줘 가면서 두바이를 홍보하는 콘텐츠 생태계를 가꿔왔습니다.이런 혜택을 누린 인플루언서 중 일부는 최근 두바이 당국에 '보은'하는 콘텐츠를 제작하기도 했습니다.루마니아와 영국에서 강간 혐의로 기소된 상태인 킥복서 출신 극우 인플루언서 앤드루 테이트는 지난주에 X 게시물에서 두바이 지도자를 칭송하면서 UAE 정부야말로 주민들을 위하는 지구상의 마지막 정부라고 말했습니다.그는 다른 게시물에서 두바이야말로 유토피아라며 전쟁 때문에 두바이를 떠난 사람과는 앞으로 거래하지 않을 것이라고도 말했습니다.아일랜드의 종합격투기 스타 코너 맥그리거는 팔로워가 4천600만 명인 본인 인스타그램에 웃통을 벗고 말을 탄 채 부르즈알아랍이 배경에 나오도록 찍은 사진을 올리고 "UAE를 공격하는 자는 누구든지 맥그리거 가문의 불구대천 원수다!"라고 썼습니다.UAE와 두바이의 지도자들도 직접 두바이가 안전한 곳이라는 홍보에 나섰습니다.전쟁 초기에는 이란의 미사일과 드론이 날아든 날에 셰이크 모하메드 빈 자이드 알 나하얀 UAE 대통령이 수행원들과 함께 두바이 몰을 거닐면서 쇼핑객들에게 걱정할 필요가 없다고 안심시키기도 했습니다.지난주에는 두바이 왕세자 겸 UAE 국방장관인 셰이크 함단 빈 모하메드 알 막툼이 재계 인사 300명을 불러 "(이번 전쟁이 끝나면) 우리는 더 강해질 것"이라고 다짐했습니다.미디어 분석 전문가인 미국 노스웨스턴대 카타르 캠퍼스의 마크 오언 존스 부교수는 "두바이는 총력을 기울여 이번 위기를 극복하고 명성에 의존하는 경제를 유지하려고 시도하고 있다"고 설명했습니다.주민의 90%가 외국인인 두바이의 경제는 호화 부동산, 외국 자본, 글로벌 관광 등이 주요 동력이어서 주변 중동 지역이 혼란한 와중에도 흔들리지 않고 안정과 평화를 유지한다는 인식이 큰 역할을 하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)