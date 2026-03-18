李대통령, 방탄소년단 컴백쇼 응원…"위대한 문화의 힘 증명되길"

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이재명 대통령이 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 앞두고 응원의 메시지를 전했다.이 대통령은 17일 방탄소년단의 광화문 공연과 관련해 "대한민국의 자랑스러운 아티스트 BTS의 공연이 열린다"며 "'아리랑'을 주제로 우리의 아름다운 문화유산과 K-컬처의 매력을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다"고 밝혔다. 이어 "이번 공연이 대한민국이 만들어 낸 위대한 문화의 힘을 다시 한번 증명하고, 전 세계인에게 오래도록 기억될 특별한 순간이 되길 바란다"고 강조했다.정부는 공연 안전 관리에도 총력을 기울이고 있다. 이 대통령은 "관계 부처와 지방정부, 경찰, 소방 등 유관 기관과 함께 만반의 준비를 하고 있다"며 "교통과 인파 관리, 비상 상황 대응까지 철저히 대비하겠다"고 밝혔다. 또 시민들에게 질서 유지와 안전요원 안내에 대한 협조, 암표 거래 신고 등을 당부했다.방탄소년단은 오는 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'을 발매하고, 다음 날인 21일 광화문광장에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'을 개최한다. 해당 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.이에 서울경찰청과 서울시는 방탄소년단 컴백 공연을 앞두고 대규모 안전 대책을 발표한 바 있다.경찰은 경찰특공대를 포함한 가용 인력을 동원해 행사장 전 구역에 대한 사전 안전 검측을 실시하고, 폭파 협박 등 비상 상황 발생 시 분석대응팀을 투입해 선제 대응할 계획이다. 허위 협박 등으로 행사에 차질을 줄 경우 구속 수사를 원칙으로 엄정 대응한다는 방침이다. 서울시도 공연 당일 광화문광장 일대에 대규모 인파가 몰릴 것으로 보고 교통 통제에 나선다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)