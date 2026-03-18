삼성전자 "반도체 다년 공급 계약 추진…불확실성 최소화"

▲ 18일 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 삼성전자 정기주주총회에서 의장을 맡은 전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 DS부문장이 인사말을 하고 있다.

전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS부문장은 인공지능(AI) 거품론에 대한 대응책 관련 질문에 다년 공급 계약을 통해 사업의 예측 가능성과 안정성을 높이겠다고 말했습니다.오늘(18일) 오전에 열린 삼성전자 제57기 정기 주주총회에서는 현재의 메모리 시장 초호황 관련된 경영진들의 전망과 삼성전자의 대비책에 대한 질문이 나왔습니다.전 부회장은 "반도체 부문은 중장기적인 불확실성을 최소화하고 사업 성장을 꾸준하게 이어가기 위해 주요 고객사들과 다년 공급 계약을 추진하고 있다"고 강조했습니다."지금까지는 공급계약이 연간 또는 분기 단위로 이뤄지고 있는데 다년 공급 계약으로 바뀌면 고객사와 삼성전자 모두 예측 가능한 사업 안정성과 가시성을 확보할 것"이라는 설명입니다 여전히 적자를 기록하고 있는 파운드리 사업 실적 개선 시점에 대한 질문도 나왔습니다.한진만 파운드리사업부장 사장은 "작년 주주총회에서 파운드리 사업은 최소 3년 이상의 긴 호흡이 필요한 사업이기 때문에 주주분들께서 1∼2년 정도 더 참아주시면 좋은 결과를 말씀드릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔습니다.테슬라와의 파트너십에 대해서는 단순한 고객사를 넘어 전략적이고 미래 지향적인 관계라고 덧붙였습니다.특히 엔비디아의 최대 개발자 콘퍼런스 'GTC 2026'에 참석했던 소감을 전하면서, "삼성전자가 메모리 강자이지만 꾸준히 강조해온 파운드리·시스템LSI와의 시너지가 이제 본격적으로 나고 있다는 느낌이 들었다"며 "젠슨 황 엔비디아 CEO가 언급했던 '그록 3' 칩은 4나노 공정 기반의 칩으로, 4나노 공정 이상의 제품 수율을 올리는 데도 집중하고 있다"고 말했습니다.삼성전자 반도체 사업을 맡고 있는 DS부문은 차별화된 근원적 기술 경쟁력으로 경쟁 우위 지속하겠다는 올해 사업 전략을 강조했습니다.전 부회장은 "메모리는 품질, 양산 경쟁력, 수익성 등을 어느 정도 회복했으나, 앞으로 더 노력해 차별화된 근원적 기술 경쟁력 강화를 최우선 과제로 추진해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.파운드리는 게이트올어라운드(GAA) 공정 리더십을 기반으로 사업 기회를 적극 포착해 본격적인 사업 성장을 추진하고, 시스템 LSI는 신규 사업 기반 준비를 통해 미래 성장 동력을 확보하는데 주력합니다.박용인 시스템LSI사업부장 사장은 "AI 시대의 인프라 구축이 완료되면 온디바이스 AI 시대가 펼쳐질 것"이라며 "시스템LSI사업부는 온디바이스 AI의 두뇌에 해당하는 SoC(시스템온칩), 모뎀 통신 기술, 카메라 센서, 디스플레이 드라이버 기술 등 핵심 기술을 가지고 있다"고 밝혔습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)