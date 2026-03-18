중 왕이 "일부 대국, 걸핏하면 무력 행사"…미 비판

▲ 지난 17일 중국·베트남 양자 협력 지도위원회 회의 참석한 왕이 중국 외교부장

중국 외교 사령탑이 이란 전쟁으로 인한 중동 정세 긴장 속에 미국을 우회적으로 비판했습니다.18일 중국 외교부에 따르면 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)은 전날 중국·베트남 '3+3 전략대화' 첫 장관급 회의를 마친 뒤 자국 언론과 인터뷰에서 "현재 국제 구도가 심각하게 조정되고 있고, 지역의 충돌이 외부로 확산하고 있다"고 말했습니다.왕 주임은 "일부(個別) 대국은 걸핏하면 무력을 행사해 세계 평화·안정에 심각한 충격을 준다"며 "강권(强權) 정치에는 출구가 없고, 일방적 괴롭힘은 인심을 얻지 못한다"고 말했습니다.그는 "아시아의 장기적인 평화·안정 국면은 쉽게 온 것이 아니며 각국이 더욱 소중히 여길 만하다"고 덧붙였습니다.미국을 직접 거명하지 않았으나 최근 이란과 무력 충돌 중인 도널드 트럼프 미 행정부를 꼬집은 것으로 풀이됩니다.중국은 미국과 이스라엘의 이란 공격이 국제법 위반이라며 반대 입장을 밝혀왔습니다.미국이 당초 이달 말로 거론됐던 트럼프 대통령의 방중과 미중 정상회담 일정 연기를 요청하면서 중국으로선 무역·대만 문제 등 미중 간 현안 담판에도 영향이 생긴 셈이 됐습니다.한편, 왕 주임은 전날 베트남 하노이에서 열린 양자 협력 지도위원회 제17차 회의에서 '중국·베트남 운명공동체' 건설 심화를 위한 조치들에 양국이 합의했다고 설명했습니다.그는 중국과 베트남이 고위급 교류를 긴밀히 하고, 사이버 안보 및 인터넷 도박·사기 단속, 도피 범죄자·은닉 자금 추적, 양국 군의 정치 사업과 합동 훈련, 국경·해상 방위 등 안보 영역에서 협력을 강화하기로 했다고 전했습니다.또 무역·투자·인프라·경제협력구역·스마트 항만 등 경제 분야 협력 분야를 넓히고, 해상 '저민감 분야' 협력과 통킹만 외해역 경계 획정, 해상 공동개발 등을 추진하는 데도 뜻을 보았다고 왕 주임은 덧붙였습니다.(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)