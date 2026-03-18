이란, 전쟁 속 민병대 동원해 단속 강화…"봉기 가능성 차단"

▲ 지난 1월 이란 테헤란 시내의 반정부 시위

이란이 전쟁 상황을 빌미로 내부 단속을 강화하며 민중 봉기 차단에 주력하고 있는 것으로 전해졌습니다.유혈 진압으로 끝난 지난 1월의 반정부 시위에 이어 또다시 봉기가 발생할 경우, 정권에 더 큰 위협이 될 수 있다는 판단이 작용한 것으로 분석됩니다.17일(현지시간) 영국 일간 더타임스에 따르면, 지난 2주 동안 많은 이란인이 위협적인 문자 메시지를 받았습니다.온라인에 전쟁 이야기를 올리지 말라거나 거리에서 시위를 해서는 안 된다는 내용으로, 반란 혐의가 있을 시 국가가 신속하게 조치할 것이라는 위협이 담겨 있었습니다.수도 테헤란과 주변 지역에서는 바시즈 민병대가 검문소를 세워 차량을 수색하고 주민들의 휴대전화를 검사하는 일도 빈번하게 벌어지고 있습니다.일부 지역에서는 가택 수색까지 벌여 주민을 체포하는 것으로 전해졌습니다.바시즈 민병대는 이란 혁명수비대의 통제를 받는 준군사조직으로 지난 1월 경제난으로 촉발된 이란 반정부 시위 때 투입돼 시위대를 유혈진압 했습니다.이틀 전 이란 경찰은 '적과 정보를 공유한' 혐의로 500명을 체포했다고 발표했는데, 반역 혐의자 색출 소식도 계속 전해지고 있습니다.로이터 통신 등에 따르면, 이란 혁명수비대 정보기구는 이날 이란 남부에서 미국·이스라엘 협력자 55명을 체포했다고 발표했습니다.더타임스는 당국의 스파이 색출 활동은 "이란 내 모든 반대 의견은 외부 세력의 소행이라는 정권의 오랜 주장과 일맥상통한다"면서 "이는 봉기 가능성을 억압하기 위한 새로운 탄압의 일환"이라고 진단했습니다.파리에 본부를 둔 망명자 단체인 이란국민저항협의회(NCRI) 부회장인 호세인 아베디니는 "정권은 공포에 휩싸여 있으며, 특히 저항 세력으로 의심되는 인사들을 집중적으로 단속하고 있다"며 최근 몇 주간 2천 명 이상의 회원이 사망하거나 체포됐다고 말했습니다.인터넷 검열도 강도 높게 이뤄지고 있습니다.이란 정보부는 전국에서 위성 인터넷 서비스인 '스타링크' 단말기 수백 대를 압수했습니다.전쟁으로 인터넷이 끊긴 상태에서 스타링크는 당국의 검열을 우회해 인터넷에 접속할 수 있는 수단입니다.지난 1월에도 시위대는 정부의 인터넷 차단에 맞서 스타링크를 통해 시위 활동을 외부로 전파했습니다.바시즈 민병대는 미국과 이스라엘이 미사일 공격을 한 지역에도 배치돼 주민들의 현장 촬영을 막는 등 통제를 강화하고 있는 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)