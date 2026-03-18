'대구 공천' 놓고 설전…'호남 비하' 논란까지

<앵커>



대구시장 공천을 둘러싼 당내 갈등이 이어지고 있는 국민의힘에서는 이정현 공천관리위원장과 주호영 의원의 설전이 격화하고 있습니다. 주 의원은 '호남 출신이 대구를 얼마나 아냐'라고 비판했고, 이 위원장은 지역감정을 방패 삼아 혁신을 막는다며 세대교체 필요성을 강조했습니다.



박찬범 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘(18일) 새벽 2시쯤 SNS에 '흔들리지 않겠다'는 제목의 글을 올린 국민의힘 이정현 공천관리위원장.



호남 출신인 이 위원장은 "지역감정을 방패 삼아 혁신을 막는 정치와 싸우겠다"며 대구시장 예비 후보자인 주호영 의원을 직격 했습니다.



어제 주 의원이 "호남 출신이 대구를 얼마나 아냐"며 이 위원장을 비판한 데 대한 반격입니다.



이 위원장은 또 주 의원을 향해 "이제는 후배들에게 세대교체와 시대교체의 문을 열어줘야 한다"며 사실상 '용퇴'를 요구했습니다.



대구시장 공천을 둘러싼 갈등은 선거에 출마한 현역 중진 의원들을 공관위가 공천 배제하겠다는 뜻을 내비치면서 불거졌습니다.



이 위원장이 공천 배제를 밀어붙이겠단 뜻을 거듭 밝히면서 국민의힘 내부 갈등이 격화하는 분위기입니다.



공관위원들도 의견이 나뉘고 있는 것으로 전해집니다.



한 공관위원은 "단순히 이슈를 만드는 게 혁신은 아니다"라면서 중진 의원들을 대거 '컷오프' 시키는 안이 일으킬 후폭풍을 우려했습니다.



공관위는 대구시장 공천 논의를 일단 중단한 상황입니다.



국민의힘은 어제 하루 서울과 충북 추가 접수를 진행했습니다.



서울에서는 현직 오세훈 서울시장과 박수민 국회의원, 김충환 전 강동구청장이 후보자 등록을 마쳤습니다.



충북에서는 김수민 전 의원이 출사표를 던졌고, 앞서 '컷오프'된 현직 김영환 충북지사는 법원에 공천 배제 효력정지 가처분 신청을 냈습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 유미라)