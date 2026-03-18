[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 미 대통령이 '호르무즈 해협 통제에 한국과 일본, 나토 등 동맹국들의 지원이 더 이상 필요하지 않다'고 밝혔습니다. 파병 요구에 미온적인 동맹국들을 향해 노골적으로 불만을 나타낸 것이란 해석이 나옵니다.



2. 미군이 호르무즈 해협 인근의 이란 미사일 기지들을 벙커버스터로 폭격했습니다. '정권 실세' 라리자니의 사망에 가혹한 복수를 천명한 이란은, 이스라엘 텔아비브와 예루살렘 등에 대규모 미사일 공격을 벌였습니다.



3. 정부·여당의 검찰개혁 후속 입법인 중대범죄수사청 설치법이 민주당 주도로 국회 행정안전위원회를 통과했습니다. 민주당은 오늘(18일) 오후 법제사법위원회 전체회의에서 중수청과 공소청법을 각각 의결한 뒤 내일 본회의에서 처리할 방침입니다.



4. 부산에서 직장동료였던 항공사 기장을 살해한 전 항공사 부기장 50대 남성이 3년 동안 범행을 준비했고 모두 4명을 살해하려고 했다고 진술했습니다. 경찰은 김 씨의 정신질환 여부와 범행 동기를 파악하는 데 주력하고 있습니다.