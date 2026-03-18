[자막뉴스] 희승 탈퇴에 왜 국민연금에 화풀이?…"우리 오빠 돌려내!" 연금 업무 '마비'

국민연금공단에 해외 K팝 팬들의 항의 전화와 이메일이 수천 통 쏟아져 업무가 마비될 지경에 이르자 공단 이사장이 직접 나서 사태를 진화하는 일이 벌어졌습니다.



한 유명 아이돌 그룹 멤버가 탈퇴를 선언한 걸 놓고, 소속사의 최대 주주인 국민연금이 개입한 게 아니냐며 해외 K팝 팬들이 단체 항의에 나선 탓입니다.



김성주 국민연금공단 이사장은 오늘(18일) 자신의 소셜미디어에 '국민연금 국제연금지원센터가 마비된 사연'이라는 제목의 글을 올렸습니다.



김 이사장은 "지난주 갑자기 국민연금공단 국제연금지원센터로 해외 전화가 한꺼번에 걸려와 업무가 일시 마비되고 이메일이 2시간 동안 1천5백여 통이 몰리는 일이 벌어졌다"고 밝혔습니다.



알고 봤더니 K팝 그룹 엔하이픈 멤버의 탈퇴 문제로 해외 팬들이 하이브 대주주인 국민연금에 항의 전화를 하자는 글이 소셜미디어에 퍼졌기 때문이었다고 전했습니다.



엔하이픈은 국내 최대 연예기획사 하이브 산하 레이블 빌리프랩 소속으로 2020년 데뷔해 세계적인 인기를 누리고 있었는데 멤버 희승이 지난 10일 돌연 탈퇴를 선언해 팬들이 충격에 빠졌습니다.



김 이사장은 "소셜미디어에는 '국민연금에 하이브로부터 사전에 연락 받은 적 있는지, 이 결정으로 손실된 시장의 가치를 알고 있는지 항의하라'는 내용의 글과 국제연금지원센터 상담번호가 올라와 있다"고 설명했습니다.



그러면서 "이번 사태로 연금 상담을 위해 전화하는 분들이 큰 불편을 겪었다"고 호소했습니다.



김 이사장은 국민연금이 개별 기업의 경영이나 인사 문제에 관여하지 않는다면서 "당연히 K팝 그룹의 결성과 멤버 구성에 대해서도 관여하지 않는다"고 강조했습니다.



이번 해프닝은 해외 팬들이 엑스 등 소셜미디어에서 "하이브의 최대 주주인 연금공단에 따져야 한다"는 글을 퍼뜨리면서 촉발됐습니다.



해외 팬들은 소셜 미디어에 각국의 언어로 운영되는 상담전화 번호를 캡쳐해 올리며 항의 전화를 독려한 걸로 전해졌습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)