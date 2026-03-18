뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

세 살 딸 학대해 숨지게 한 뒤 야산에 시신 유기…30대 친모 체포

유영규 기자
작성 2026.03.18 11:19 조회수
세 살 딸 학대해 숨지게 한 뒤 야산에 시신 유기…30대 친모 체포
▲ 경기 시흥경찰서

세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 뒤 야산에 유기한 혐의를 받는 30대 여성이 경찰에 체포됐습니다.

시흥경찰서는 아동학대 치사 혐의로 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

A 씨는 2020년 2월 당시 3살이던 친딸 B 양을 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 A 씨를 도와 안산시 소재 야산에 B 양의 시신을 유기한 혐의(시신 유기)를 받는 30대 남성 C 씨도 체포해 조사하고 있습니다.

당시 C 씨는 A 씨와 연인 관계였으며 B 양의 친부는 아닌 것으로 조사됐습니다.

경찰은 최근 한 초등학교 측으로부터 B 양이 입학 시기가 됐음에도 등교하지 않고 있다는 신고를 받고 수사에 착수했습니다.

당초 경찰은 지난 16일 오후 9시 30분 아동학대 혐의로 A 씨를 긴급체포했으나, 오늘 오전 A 씨가 사망 정황 등을 추가로 진술하면서 아동학대 치사로 혐의를 변경했다고 밝혔습니다.

경찰은 현재 A 씨 등에 대해 구속영장을 신청한 상태입니다.

경찰 관계자는 "시신이 유기된 것으로 추정되는 야산을 수색할 방침"이라고 말했습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지