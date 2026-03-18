세 살 딸 학대해 숨지게 한 뒤 야산에 시신 유기…30대 친모 체포

▲ 경기 시흥경찰서

세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 뒤 야산에 유기한 혐의를 받는 30대 여성이 경찰에 체포됐습니다.시흥경찰서는 아동학대 치사 혐의로 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 오늘(18일) 밝혔습니다.A 씨는 2020년 2월 당시 3살이던 친딸 B 양을 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 A 씨를 도와 안산시 소재 야산에 B 양의 시신을 유기한 혐의(시신 유기)를 받는 30대 남성 C 씨도 체포해 조사하고 있습니다.당시 C 씨는 A 씨와 연인 관계였으며 B 양의 친부는 아닌 것으로 조사됐습니다.경찰은 최근 한 초등학교 측으로부터 B 양이 입학 시기가 됐음에도 등교하지 않고 있다는 신고를 받고 수사에 착수했습니다.당초 경찰은 지난 16일 오후 9시 30분 아동학대 혐의로 A 씨를 긴급체포했으나, 오늘 오전 A 씨가 사망 정황 등을 추가로 진술하면서 아동학대 치사로 혐의를 변경했다고 밝혔습니다.경찰은 현재 A 씨 등에 대해 구속영장을 신청한 상태입니다.경찰 관계자는 "시신이 유기된 것으로 추정되는 야산을 수색할 방침"이라고 말했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)