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구윤철, 미 무역법 301조에 "경쟁국보다 불리하지 않게 대응"

채희선 기자
작성 2026.03.18 11:11 조회수
구윤철, 미 무역법 301조에 "경쟁국보다 불리하지 않게 대응"
▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회, 대외경제 장관회의에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(18일) 미국의 '무역법 301조' 조사 개시와 관련해 "한미 간 합의의 큰 틀은 유지될 것으로 예상되지만 주요 경쟁국에 비해 불리하지 않은 결과가 도출되도록 정부 합동으로 면밀히 대응하겠다"고 밝혔습니다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 대외경제장관회의를 주재하고 대미 통상 현안을 논의했습니다.

구 부총리는 "정부는 민관 합동 대응체계를 구성하고 과잉생산·강제노동 등 조사 분야별로 범정부 차원에서 체계적으로 대응해 나가겠다"고 말했습니다.

오는 26∼29일 카메룬에서 열리는 WTO 각료회의 동향도 논의했습니다.

구 부총리는 "통상 환경 변화에 따른 WTO 개혁 방향 등이 논의될 예정"이라며 "정부는 주요 이슈에 국익이 충실히 반영될 수 있도록 적극 대응하겠다"고 했습니다.

아울러 정부는 대외경제장관회의에 문화체육관광부 장관을 구성원으로 추가하기로 했습니다.

구 부총리는 "경제부처 중심의 현 구성원에 문체부를 포함해 K-컬쳐의 글로벌 확산에 발맞춰 대외경제 정책 수립 단계부터 유기적으로 협업해 나가겠다"며 "의제 성격에 따라 참석 범위를 유연하게 조정하는 축소형, 확장형 운영으로 대외경제 이슈에 대응해 나가겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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