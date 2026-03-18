구윤철, 미 무역법 301조에 "경쟁국보다 불리하지 않게 대응"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회, 대외경제 장관회의에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(18일) 미국의 '무역법 301조' 조사 개시와 관련해 "한미 간 합의의 큰 틀은 유지될 것으로 예상되지만 주요 경쟁국에 비해 불리하지 않은 결과가 도출되도록 정부 합동으로 면밀히 대응하겠다"고 밝혔습니다.구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 대외경제장관회의를 주재하고 대미 통상 현안을 논의했습니다.구 부총리는 "정부는 민관 합동 대응체계를 구성하고 과잉생산·강제노동 등 조사 분야별로 범정부 차원에서 체계적으로 대응해 나가겠다"고 말했습니다.오는 26∼29일 카메룬에서 열리는 WTO 각료회의 동향도 논의했습니다.구 부총리는 "통상 환경 변화에 따른 WTO 개혁 방향 등이 논의될 예정"이라며 "정부는 주요 이슈에 국익이 충실히 반영될 수 있도록 적극 대응하겠다"고 했습니다.아울러 정부는 대외경제장관회의에 문화체육관광부 장관을 구성원으로 추가하기로 했습니다.구 부총리는 "경제부처 중심의 현 구성원에 문체부를 포함해 K-컬쳐의 글로벌 확산에 발맞춰 대외경제 정책 수립 단계부터 유기적으로 협업해 나가겠다"며 "의제 성격에 따라 참석 범위를 유연하게 조정하는 축소형, 확장형 운영으로 대외경제 이슈에 대응해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)