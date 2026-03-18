항공사 기장 살해 50대, 추가 살인 노려…프로파일러 투입 검토

부산에서 항공사 기장을 살해하고 범행 약 10시간 만에 검거된 50대 전직 항공사 부기장이 수년 전부터 범행을 준비해 왔으며, 추가 살인 계획도 있었다고 진술했습니다.



오늘(18일) 부산경찰청 등에 따르면 전날 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 김 모 씨는 경기도 일산 피해자를 포함해 전 직장 동료였던 기장 4명을 살인할 계획이었다고 경찰에 진술했습니다.



경찰 관계자는 "3년 동안 범행을 준비했으며 4명을 살인할 계획이었다고 밝혔다"며 "경기도 일산 사건의 병합 수사 여부를 검토하고 있다"고 말했습니다.



김 씨는 전날 오전 5시 30분 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받습니다.



하루 전날인 지난 16일에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장 동료였던 기장 B 씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주했습니다.



김 씨는 A 씨 살해 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 C 씨 주거지에 찾아갔지만, 미수에 그쳤습니다.



이어 울산으로 도주했다가 범행 13시간 만인 전날 오후 8시 경찰에 붙잡혔습니다.



경찰 관계자는 "창원에 거주하는 전 직장 동료 1명을 살해하기 위해 이동했다고 진술했다"며 "창원에 도착했을 때 바로 범행을 실행하기 어려울 것으로 판단해 수사망을 피하기 위해 울산으로 이동한 것으로 파악된다"고 말했습니다.



이어 "울산에는 살인 계획 대상자가 없었다"고 덧붙였습니다.



경찰은 김 씨의 여행가방에서 범행에 이용한 흉기를 발견해 압수했습니다.



경찰은 앞으로 김 씨의 정신질환 여부와 범행 동기를 파악하는 데 주력할 예정입니다.



경찰 관계자는 "프로파일러를 투입해 사이코패스 검사도 적극적으로 검토하고 있다"면서 "현재까지는 직장 생활 중 갈등으로 인해 범행을 저지른 것으로 파악되나 정확한 동기는 수사해 봐야 안다"고 말했습니다.



항공업계에 따르면 김 씨는 기장 승급 심사에서 몇 차례 떨어진 뒤 2년 전 항공사에서 퇴직 처리됐고 이에 관여된 동료들과 갈등을 빚어온 것으로 알려졌습니다.



김 씨는 부산진경찰서에 압송된 직후 "공군사관학교의 부당한 기득권에 억울하게 인생을 파멸했기 때문에 제 할 일을 했다"고 진술하기도 했습니다.



김 씨는 경찰 조사에서 범행 일체를 시인했습니다.



경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 김 씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청할 예정입니다.