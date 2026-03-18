'케데헌' 주역 안효섭, 오스카 2관왕 현장에 있었다…외신과 영어 인터뷰도

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배우 안효섭이 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters, 이하 케데헌)의 주역 자격으로 미국 아카데미 시상식에 참석했다.지난 15일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 개최된 제98회 아카데미 시상식에 안효섭이 참석해 레드카펫을 뜨겁게 달궜다.이날 시상식에서 '케데헌'이 장편 애니메이션상과 주제가상을 동시에 거머쥐며 2관왕에 오르는 기염을 토한 가운데, 보이스 액팅으로 작품의 중심축을 이끈 안효섭도 현지 매체의 큰 관심을 받았다.이날 안효섭이 보여준 품격 있는 태도 역시 전 세계 팬들 사이에서 호감을 불러일으켰다. '만찢남' 비주얼에 세련된 턱시도 자태로 레드카펫에 등장한 그는 유창한 영어 실력을 바탕으로 현지 매체들과 막힘없는 인터뷰를 진행했다.긴장감 넘치는 현장에서도 스태프를 먼저 챙기는 배려와 외신 기자들의 질문 하나하나에 진심으로 화답하는 젠틀한 매너는 현장 관계자들 사이에서 "기본기가 탄탄하고 준비된 스타"라는 찬사를 이끌어냈다. 또한 안효섭의 완벽한 수트 패션에 대한 문의도 잇따랐다.온라인상에서의 반응도 뜨겁다. 안효섭의 인터뷰와 콘텐츠는 소셜미디어를 통해 큰 반응을 이끌어 냈다. 시상식 당일 무더운 날씨 속에서 미니 선풍기를 들고 열을 식히는 안효섭의 모습이 포착되었고, 팬들 사이에서 '선풍기 남', 'K-스타의 레드카펫 소품'이라는 귀여운 별명과 키워드가 붙으며 화제가 됐다.안효섭은 현지 매체와의 인터뷰를 통해 "거장 감독님들과 영감을 나눌 수 있어 영광"이라며 "아카데미 현장의 모든 순간을 즐기고 있다"고 겸손하면서도 당당한 소감을 전해 현지 언론의 호평을 자아냈다.아카데미 시상식 레드카펫 참석이라는 특별한 경험을 한 안효섭의 기세는 안방극장으로 이어진다. 그는 오는 4월 22일 첫 방송 예정인 SBS 새 드라마 '오늘도 매진했습니다'를 통해 다시 한번 시청자들을 찾는다. 극 중 기적의 원료를 생산하는 농부이자 화장품 원료사 대표, 그리고 치밀한 연구원인 '매튜 리' 역을 맡은 안효섭은 지적인 카리스마와 설렘 가득한 로맨스를 동시에 선보일 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)