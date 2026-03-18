블랙핑크 지수, 전 세계 홀렸다…'월간남친', 넷플릭스 비영어 글로벌 1위 등극

이미지 확대하기

이미지 확대하기

블랙핑크 지수의 주연작 '월간남친'이 넷플릭스 글로벌 TOP10 비영어 쇼 부문 1위에 올랐다.18일 넷플릭스 투둠(Tudum) TOP 10 웹사이트에 따르면, '월간남친'은 480만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)와 4780만 시청 시간을 기록하며 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위에 등극했다.이와 함께 볼리비아, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 이집트, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 홍콩, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 몰디브, 멕시코, 나이지리아, 파키스탄, 필리핀, 싱가포르, 한국, 대만, 태국, 베네수엘라, 베트남 등 전 세계 47개국 TOP 10 리스트에 이름을 올리며 뜨거운 글로벌 관심을 입증했다.국내 화제성 지수도 높다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스에서 발표한 3월 2주 차 TV-OTT 통합 드라마 화제성에서 2주 연속 1위를 차지하는 것은 물론, 출연자 화제성에서 나란히 1위(지수)와 2위(서인국)를 차지했다.넷플릭스 측은 '월간남친'의 글로벌 순위 1위를 자축하며, 미공개 스틸을 대방출했다. 이날 공개된 미공개 스틸에서는 미래(지수)와 경남(서인국), 그리고 구영일(서인국)의 다채로운 면모를 엿볼 수 있다.지수와 서인국은 서로를 끝없이 신경 쓰던 '혐관' 동료 케미스트리부터 사내 커플의 달콤한 로맨스까지, 미래와 경남의 이야기에 공감을 불어넣으며 설렘을 선사했다. 특히 두 사람이 완성한 현실 연애 스토리는 '가상 연애 구독 서비스'라는 판타지적인 소재를 현실적인 감정선 속에 자연스럽게 녹여내며 몰입도를 높였다. 다채로운 변신으로 매력 넘치는 캐릭터를 완성한 지수, 1인 2역을 완벽하게 소화한 서인국의 활약이 있었기에 가능한 일이었다.그런가 하면 극 중 미래와 가상 연인들의 데이트 현장도 포착됐다. '월간남친'​의 세계관에 현실감을 부여한 특별 출연 배우들의 활약은 연일 화제를 이끌었다. 서강준은 첫사랑의 기억을 조작하는 캠퍼스 인기남 '은호' 역으로 로맨스의 끝을 보여주며 시청자들의 로망을 충족시켰다. 이수혁은 재벌 3세 웹툰 남자 주인공 '시우'라는 비현실적 캐릭터를 맞춤옷을 입은 듯 소화해 냈고, 김성철은 전 남자친구 '세준'으로 열연하며 애틋하고도 가슴 시린 감정을 불러일으켰다. 의사로 변신한 이재욱은 '겉바속촉' 매력으로 시청자를 사로잡았고, 훈남 판사가 된 이현욱은 지적이고 젠틀한 매력을 보여주었다. 조선시대 캐릭터로 분한 김영대는 짧고도 강렬한 임팩트로 설렘을 안겼다. 이 밖에도 옹성우, 호주타잔, 무진성, 박재범, 이상이 등 매력 넘치는 배우들의 활약으로 '월간남친'을 향한 관심과 사랑은 계속되고 있다.'월간남친'​은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 서미래가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로맨틱 코미디​로, 지난 6일 10화 전편이 넷플릭스에 공개됐다.[사진=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)