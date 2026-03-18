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핀테크 '네·카·토', 개인사업자 갈아타기 서비스 출시

박재현 기자
작성 2026.03.18 10:33 조회수
핀테크 '네·카·토', 개인사업자 갈아타기 서비스 출시
▲ 네이버페이

핀테크 대표 업체인 '네카토'(네이버페이·카카오페이·토스)가 개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스를 일제히 출시했습니다.

네이버페이는 개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스를 오픈했다고 18일 밝혔습니다.

개인사업자 신용대출 갈아타기는 별도 서류를 준비하지 않고 모바일로 간편하게 더 나은 조건의 대출 상품을 비교하고 갈아탈 수 있는 서비스입니다.

이날 기준 신한은행, 우리은행, 전북은행, 케이뱅크, 하나은행, 기업은행, iM뱅크, NH농협은행과 제휴돼있고, 이달까지 KB국민은행과도 제휴할 예정이라고 네이버페이는 전했습니다.

네이버페이 개인사업자 신용대출 갈아타기는 네이버페이 대출비교 화면에서 신용, 대출 갈아타기를 선택하면 이용할 수 있습니다.
카카오페이 '개인사업자대출 갈아타기' 서비스 출시 (사진=카카오페이 제공, 연합뉴스)

카카오페이도 금융당국의 대출 갈아타기 서비스 확대 정책에 발맞춰 '개인사업자대출 갈아타기' 서비스를 본격 출시한다고 이날 밝혔습니다.

사용자가 주민등록번호만 입력하면 카카오페이는 분산된 사업자 대출 현황을 불러오고 사업장 정보와 사업 소득을 확인해 갈아탈 수 있는 상품을 제안하는 구조입니다.

토스, 개인사업자 위한 '신용대출 갈아타기' 출시 (사진=토스 제공, 연합뉴스)

토스는 개인사업자들이 더 낮은 금리의 대출로 갈아탈 수 있는 '사장님 신용대출 갈아타기' 서비스를 출시했습니다.

금융위원회와 금융결제원이 구축한 '대출 이동시스템'을 기반으로 한 이번 서비스는 소상공인과 개인사업자의 이자 부담을 줄여주는 차원에서 마련됐습니다.

사장님 신용대출 갈아타기는 개인사업자가 보증서나 담보 없이 이용 중인 신용대출을 더 낮은 금리의 상품으로 갈아탈 수 있도록 지원하는 서비스입니다.

사용자는 토스에서 현재 이용 중인 개인사업자 신용대출을 확인하고 대환 가능 여부를 한 번에 조회해 여러 금융사의 대출 조건도 비교할 수 있습니다.

조건이 맞는 상품이 있을 경우 별도의 복잡한 절차 없이 토스 앱에서 바로 대환까지 실행할 수 있다.

(사진=네이버페이 제공, 연합뉴스)
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