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국내 골프장 이용객, 3년 연속 하락…지난해 4천641만 명

서대원 기자
작성 2026.03.18 10:29 조회수
국내 골프장 이용객, 3년 연속 하락…지난해 4천641만 명
▲ 골프장

국내 골프장 이용객 수가 3년 연속 감소세를 이어갔습니다.

사단법인 한국골프장경영협회는 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지 전국 524개 골프장을 이용한 내장객 수를 조사한 결과 약 4천641만 명이 입장했다고 밝혔습니다.

국내 골프장 이용객은 2022년 5천58만 명을 기록한 이후 감소세로 전환됐습니다.

2023년 4천772만 명으로 줄었고, 2024년엔 4천741만 명으로 떨어졌습니다.

협회 관계자는 "골프장 이용객은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 이후 증가세를 보이다가 꺾였다"며 "다만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다"고 전했습니다.

지난해 회원제 골프장 152곳에는 1천457만 명, 비회원제 골프장 372곳엔 3천184만 명이 입장했습니다.

1홀당 평균 이용객은 4천430명으로 2024년(4천557명)보다 127명 감소했습니다.

1월 1일 기준 전국 골프장은 총 546곳으로, 이중 운영 중인 골프장은 527곳(회원제 152곳, 비회원제 375곳)입니다.

건설 중인 곳은 11개, 미착공 상태는 8개로 집계됐습니다.

(사진=한국골프장경영협회 제공, 연합뉴스)
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