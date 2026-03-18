이 대통령, '중동 대피 협조' 일본·카타르·사우디에 감사 서한

▲ 청와대 집무실에서 업무를 보는 이재명 대통령

이재명 대통령이 최근 중동 재외국민의 대피를 도와준 일본·카타르·사우디아라비아 지도자들에게 직접 감사의 뜻을 전했습니다.강유정 청와대 대변인은 오늘(18일) 이 대통령이 어제 다카이치 사나에 일본 총리, 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕, 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자에게 감사 서한을 발송했다고 밝혔습니다.이 대통령은 다카이치 총리에게 보낸 서한에서 지난 11일과 13일 중동 지역의 한국 국민과 외국인 배우자 등 16명이 일본 측 전세기로 일본으로 안전하게 이동할 수 있도록 배려한 데 대해 감사를 표했습니다.아울러 한국군 수송기로 일본 국민이 한국으로 이동한 것도 뜻깊게 생각한다며 이번 대피 과정에서 양국 외교당국과 현지 공관이 긴밀히 소통하고 협력한 점을 높이 평가했습니다.이 대통령은 "양국의 우정이 이번 협력으로 더 빛을 발하게 돼 기쁘다"며 "이러한 협력이 양국 국민의 우의와 신뢰를 더욱 깊게 만드는 기회가 될 것이며, 앞으로도 국민 생명과 안전을 지키는 데에 더욱 긴밀히 협력하길 기대한다"고 전했습니다.이어 타밈 국왕에게 보낸 서한에서는 지난 9일 도하 발 민항기 긴급 항공편이 편성돼 한국인 322명이 안전하게 귀국할 수 있도록 각별한 관심을 보내준 데 대해 깊은 사의를 표했습니다.이 대통령은 "한국과 포괄적 전략 동반자 관계에 있는 카타르의 이번 적극적 지원이 양국의 긴밀한 관계를 보여줬다"며 "앞으로도 협력 증대 방안에 대한 논의를 지속하길 바란다"고 밝혔습니다.빈 살만 왕세자에게 보낸 서한을 통해서는 한국군 수송기가 지난 14일 국민 204명을 싣고 리야드를 출발, 안전하게 한국으로 도착할 수 있도록 협조해준 데 대해 고마움을 전했습니다.이 대통령은 이에 앞서 지난 8일에도 세르다르 베르디무하메도프 투크르메니스탄 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리에게도 한국 국민의 이동에 도움을 준 데 대한 감사 서한을 보냈습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)