시청률X화제성 1위 '신이랑 법률사무소', 유연석·전석호·정승길 '신이랑즈' 본격 출격

'신이랑 법률사무소'가 시청률과 화제성 1위를 모두 석권한 기세를 이어갈 '신이랑즈' 유연석-전석호-정승길의 본격 출격을 예고했다.



SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'(극본 김가영·강철규, 연출 신중훈)에서는 '신이랑' 역을 맡은 유연석의 신들린 연기 외에, '신이랑 패밀리'의 무해한 케미도 시청자들의 마음을 사로잡는 데 든든한 몫을 해냈다.



박경화(김미경 분)는 길거리에서 채소를 파는 할머니를 그냥 지나치지 못하는 아들 신이랑(유연석 분)에게 "물러 터진 놈!"이라며 정육점 칼을 들고 팩폭을 휘두르다가도, 풀이 조금이라도 죽은 모습을 보이면 "하고 싶은 거 다 해"라며 무한 신뢰를 보내는, 무섭지만 든든한 엄마였다. 아직도 동생을 살뜰하게 챙기는 누나 신사랑(손여은 분)과 무슨 일이든 처남을 지지하고 각종 단역으로 쌓은 연기로 웃겨주는 매형 윤봉수(전석호 분)에게도 진한 가족애가 피어났다. 게다가 신이랑의 첫 재판이니 직관해야 한다며, 법정까지 출동해 응원하는 호들갑은 웃음을 더했다. 여기에 박경화가 아들이 귀신을 본다는 사실을 알게 된 순간, 과거 사망한 검사 남편의 굿을 하는 장면이 오버랩되며 미스터리 떡밥까지 투척됐다.



이 같은 전개에 힘입어 '신이랑 법률사무소'는 방송 2회 만에 단숨에 시청률과 화제성, 두 마리 토끼를 모두 거머쥐었다. 분당 최고 11.3%로 두 자릿수 시청률을 돌파하며 금토드라마 1위를 차지하더니, 글로벌 OTT 넷플릭스 '오늘의 대한민국 TOP 10' 시리즈에도 1위에 등극했다.(3월 17일 기준) 여기에 지난 17일 공개된 3월 2주 차 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에 따르면, TV 드라마 부문 화제성 1위를 차지했고, 유연석은 출연자 화제성 3위에 오르며 콘텐츠 파워를 입증했다. 뿐만 아니라 각종 커뮤니티에서는 '신이랑 법률사무소'에 대해 귀신 보는 변호사라는 독특한 설정과 휴머니즘이 조화롭다는 호평이 쏟아졌다.



오는 20일(금) 방송되는 '신이랑 법률사무소' 3회에서는 매형 윤봉수가 신이랑의 '공식 껌딱지'로 등극할 전망이다.



신이랑은 어느 날부터 혼잣말을 하고, 사건의 단서를 기가 막히게 찾아내는가 하면, 갑자기 거친 사투리를 내뱉으며 조폭처럼 행동하는 등 이전과는 전혀 다른 모습을 보여 가족들의 걱정을 자아냈다. 공개된 스틸컷에는 성당에서 기도하는 윤봉수 뒤로, 박경화와 신부 마태오(정승길 분)가 조용히 서있다. 박경화가 귀신을 보는 아들 신이랑을 윤봉수에게 부탁하는 장면이다. 이는 귀신은 무섭지만 처남은 사랑하는 윤봉수가 '신이랑 법률사무소'의 사무장으로 합류, 눈물겨운 '처남 케어'를 시작하게 되는 계기가 된다.



마지막으로 공개된 스틸컷은 신이랑과 윤봉수, 그리고 신부 마태오의 옥천빌딩 옥상 회동을 보여준다. 지난 방송에서 옥상은 신이랑이 억울한 죽음의 한을 풀어준 망자 이강풍(허성태 분)을 마지막으로 배웅했던 장소로, '신이랑 법률사무소' 세계관에서 중요한 의미를 지닌 공간이다. 이로써 귀신을 보는 변호사 신이랑, 귀신을 무서워하는 매형 윤봉수, 그리고 전 무속인 출신의 신부 마태오까지. 전혀 어울릴 것 같지 않은 세 사람이 '신이랑즈'로 힘을 합치게 될 전망이다.



제작진은 "이번 주 방송에서는 신이랑의 비밀을 공유하게 된 인물들이 각자의 방식으로 신이랑을 돕기 위해 뭉치기 시작한다. '신이랑 패밀리'의 훈내 가득 가족 케미에 이어, 귀신 보는 신이랑과 그를 지키려는 매형 윤봉수, 조력자 신부 마태오가 선보일 '신이랑즈'의 코믹하면서도 든든한 공조 케미도 기대해달라"고 전했다.



'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)