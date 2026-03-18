BTS 컴백 D-2…타이틀곡 '스윔' 뮤비 티저 공개

▲ 방탄소년단 신보 타이틀곡 '스윔' 뮤직비디오 티저

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑' 발매를 이틀 앞두고 타이틀곡 '스윔'(SWIM) 뮤직비디오의 티저 영상을 공개했습니다.이번 영상은 한 여성이 아무도 없는 박물관 안으로 달려와 전시 공간을 둘러보는 장면으로 시작합니다.그는 커다란 배 모형 앞에서 멈춰 선 뒤 시선을 떼지 못하는 가운데 주변 조명이 차례로 꺼지고 배 모형만 스포트라이트를 받은 뒤, 화면은 반짝이는 바다로 전환됩니다.잔잔한 파도 위로 '스윔'(SWIM)이라는 타이틀곡 제목이 등장합니다.이번 '스윔' 뮤직비디오는 멤버 정국의 솔로곡 '스탠딩 넥스트 투 유' (Standing Next To You)의 뮤직비디오를 담당했던 타누 무이노 감독이 연출을 맡았습니다.무이노 감독은 포스트 말론, 도자 캣, 두아 리파 등 유명 팝스타와 작업한 바 있습니다.방탄소년단은 모레 (20일) 오후 1시 3년 9개월 만의 완전체 앨범인 5집 '아리랑'을 발표합니다.하이브측은 방시혁 하이브 의장이 새 앨범의 총괄 프로듀싱을 맡았다면서, 멤버들은 새 앨범에서 팀의 정체성과 많은 사람이 공감할 수 있는 보편적인 감정을 다뤘다고 밝혔습니다.타이틀곡 '스윔'은 업비트의 얼터너티브 팝 장르로, 방탄소년단은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래했다고 밝혔습니다.BTS는 앨범 발매 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 컴백 공연인 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 열고, 현지시간 23일 미국 뉴욕에서는 스포티파이 행사에 참석해 신곡 무대를 선보입니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)