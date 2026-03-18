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'6인조 재편' 엔하이픈, 美 '빌보드 200' 깜짝 순위 반등

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작성 2026.03.18 09:57 조회수
'6인조 재편' 엔하이픈, 美 '빌보드 200' 깜짝 순위 반등
지난 10일 멤버 희승의 탈퇴로 6인조로 재편된 그룹 엔하이픈이 미국 빌보드 차트에서 뒷심을 발휘하고 있다.

17일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(3월 21일 자)에 따르면 엔하이픈의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 '빌보드 200'에서 전주보다 74계단 순위를 끌어올린 61위를 차지했다. 이 차트에 2위(1월 17일 자)로 첫 진입한 이래 8주째 순항 중이다.

또한 엔하이픈은 세부 앨범 차트에서도 상승세를 이어갔다. 'THE SIN : VANISH'는 '월드 앨범'에서 최근 2위를 유지하다가 이번 주 1위를 탈환했고, '톱 앨범 세일즈'에서는 전주 대비 3계단 상승한 5위에 안착하는 등 꾸준히 최상위권에 자리하고 있다.

엔하이픈은 이러한 인기에 힘입어 음반 및 음원 판매량과 온라인 스트리밍, 라디오 에어플레이, 소셜 미디어 지표 등을 종합 집계하는 '아티스트 100'에서 전주 대비 17계단 오른 52위에 랭크됐다.

한편 엔하이픈은 지난 14일 호주에서 열린 '2026 [안녕, 멜버른] 뮤직 페스티벌'에 참여해 'Knife', 'Big Girls Don't Cry', 'Bite Me' 등 8곡을 열창하며 현장을 뜨겁게 달궜다. 이 공연은 멤버 제이크의 고향이자, 팀 데뷔 후 첫 호주 방문이라는 점에서 특별한 의미를 더했다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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