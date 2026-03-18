스노보더 금메달리스 최가온, 매력적인 무표정으로 패션화보 완성

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2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 설상 종목 최초의 금메달을 수확한 스노보더 최가온이 매력적인 무표정으로 완성한 패션 매거진을 공개했다.패션 매거진 <엘르>와 진행한 화보에서 최가온은 설원을 가르며 자신만의 궤도를 만들어온 특유의 단단한 집중력과 또래다운 자연스러운 에너지, 그리고 선수로서의 긴장과 일상의 얼굴을 함께 담았다.화보 촬영 이후 인터뷰가 이어졌다. 올림픽 직후 몸 상태에 대해 최가온은 "순조롭게 회복 중이다. 손 보호대를 하고 있지만 일상생활이나 가벼운 훈련은 가능하다"라고 전했다.한국 설상 종목 사상 첫 금메달 이후 달라진 일상에 대해서는 "귀국 후 작은 카페에 갔는데 직원들이 알아봐 줬다. 많은 사람들이 나를 알고 있다는 걸 실감했다"라고 말했다. 이어 평범한 시간을 보내는 방식에 대해서는 "카페나 노래방에서 친구들과 시간을 보내는 편이다"라고 덧붙였다.스노보드를 처음 시작했던 순간을 떠올리며 그는 "하프파이프에 처음 도전했을 때 무섭다는 생각보다 계속 타고 싶다는 마음이 더 컸다"라고 회상했다. 부상을 겪은 이후에도 다시 보드 앞으로 돌아오게 되는 이유에 대해서는 "지금의 나를 만든 건 결국 이 스포츠다. 가장 많은 시간을 보내고, 가장 많이 성장한 곳이다"라고 말했다.가족의 존재에 대해서는 "아빠가 늘 함께 걸어 내려와 보드를 들어주고 뒤에서 밀어줬다. 그 헌신을 떠올리면 결국 끝까지 해내는 것이 내가 해야 할 일이라고 생각했다"라고 전했다.많은 이들의 기억에 남은 올림픽 결선 마지막 런에 대해서는 "몸 상태는 좋지 않았지만 포기하면 평생 후회할 것 같았다. 여기서 멈추고 싶지 않았다"라고 당시의 마음을 전했다. 이어 "포기하지 않아서 다행이라고 생각한다"라고 덧붙였다.설원을 내려오던 순간의 감각에 대해서는 "빛과 바람, 공기의 감각이 아직도 선명하다. 평생 잊지 못할 경험이다"라고 말했다. '가온'이라는 순우리말 이름처럼 중심을 지키는 태도에 대해 그는 "금메달을 받았다고 달라진 건 없다. 다음 시즌을 준비해야 하는 선수일 뿐이다"라고 말했다. 마지막으로 올림픽 결선 직전의 자신에게 해주고 싶은 말로는 "포기하지 말라고, 그대로 밀고 나가도 된다고 말해주고 싶다. 설원을 딛고 나면 다음 장면은 반드시 이어진다"라고 전했다.최가온의 화보와 인터뷰는 <엘르> 웹사이트와 SNS 채널을 통해 공개되며, 영상 콘텐츠 또한 순차적으로 선보일 예정이다. 전체 화보와 인터뷰는 <엘르> 4월호를 통해 만날 수 있다.사진제공= 엘르코리아(SBS연예뉴스 강경윤 기자)