[자막뉴스] 석유 제재 풀어주니 바로 '뒤통수'…샤헤드 개량 도와 '전쟁 장기화' 속내

러시아가 이란에 위성 사진과 드론 기술을 제공하는 등 군사 협력을 확대하고 있는 것으로 전해졌습니다.



현지시간 16일 미 월스트리트저널은 유럽 정보당국 고위 당국자와 중동 외교관을 인용해 러시아가 이란에 위성 사진과 개량된 드론 기술을 제공하고 있다고 보도했습니다.



러시아가 이란제 샤헤드 드론의 통신과 항법, 표적 타격 능력을 개량한 뒤 그 부품을 이란에 다시 넘겼다는 겁니다.



또 우크라이나 전쟁에서 축적한 경험을 바탕으로 작전 수행 때 투입할 드론 수나 적정 비행 고도같이 구체적인 전술 운용 방식도 조언하고 있는 걸로 전해졌습니다.



앞서 매체는 러시아가 중동 지역 내 미군과 동맹국 군사 자산의 위치 정보를 이란과 공유해왔다고 보도하기도 했습니다.



양국의 협력은 전쟁 초기부터 시작 돼 최근엔 러시아가 위성 사진을 이란에 아예 직접 제공하는 단계까지 이르렀다는 게 관계자 전언이라고 매체는 전했습니다.



전문가들은 이런 지원이 최근 몇 년간 미국과 유럽이 우크라이나에 제공해 온 정보 지원과 비슷한 성격이라고 평가했습니다.



실제 이란은 걸프 국가에서 드론으로 레이더를 무력화한 뒤 미사일 공격을 하는 방식으로 미군 자산을 타격하고 있는데, 이게 우크라이나 전장에서 나타난 러시아의 전술과 유사하다는 분석입니다.



미군 레이더 시스템을 타격할 수 있었던 것도 러시아의 지원 덕분으로 보인다는 게 전문가들의 분석입니다.



이란의 공격 대상에는 요르단에 배치된 사드의 조기 경보 레이더뿐 아니라 바레인, 쿠웨이트, 오만에 있는 다른 미군 시설들도 포함된 것으로 알려졌습니다.



위성 사진들은 지상과 해상 표적의 세부 정보와 이동 경로를 보다 정밀하게 파악할 수 있어 타격 전 표적 설정과 타격 이후 피해 평가에 활용돼 이란에 실질적 도움이 된다고 매체는 전했습니다.



이번 전쟁에서 이란은 지난해 이스라엘과의 '12일 전쟁' 때보다 미국, 걸프 국가들의 군사 자산을 표적으로 삼는 데 있어 더 큰 성과를 거두고 있다고 월스트리트저널은 분석했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)