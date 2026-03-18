젠슨 황 "중 수출 칩 생산 재개"…한국 등 거론 "AI 에이전트 새로운 기회"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

세계 1위 인공지능(AI) 반도체 회사 엔비디아가 중국에 칩을 수출하기 위한 생산을 재개했습니다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 17일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 힐튼시그니아 호텔에서 진행한 'GTC 2026' 기자간담회에서 "많은 중국 고객에 H200 칩을 라이선스했다"며 "우리는 (중국 수출 칩의) 생산을 재개하는 과정에 있다"고 말했습니다.그는 중국 관련 공급망 상황이 불과 2주 전과도 다를 만큼 급변하고 있다고 설명했습니다.그는 AI 칩 수출과 관련해 "도널드 트럼프 대통령의 의도는 미국이 엔비디아의 최첨단 기술에 대해 리더십을 갖는 것"이라며 "하지만 동시에 그는 우리가 전 세계 시장에서 불필요한 제약 없이 경쟁하기를 원한다고 생각한다"고 말했습니다.자사 반도체의 고객사에 투자하는 이른바 '순환 거래'의 위험성을 지적하는 우려에 대해서는 "우리는 성공할 것이라고 믿는 회사에 자금을 지원한다"며 일 그는 "우리는 그들에게 다가오는 비즈니스 파이프라인을 보고 있기 때문에 그들이 '홈런'을 칠 것이라는 사실을 알고 있다"며 "위험은 극히 낮다"고 강조했습니다.엔비디아는 오픈AI와 코어위브, 엔스케일 등 자사 그래픽처리장치(GPU)를 구매하는 고객사들에 거액을 투자하는 행보를 이어가고 있어 일각에서 이에 대한 우려가 제기되고 있습니다.젠슨 황은 전날 기조연설에서 내년까지 AI 칩의 매출 기회가 1조 달러(약 1천500조 원)라고 전망한 데 대해 "앞으로 21개월이나 남았으니 (실제로는) 그보다 더 많을 수 있다"고 말했습니다.그는 해당 예상치가 블랙웰과 루빈 GPU만의 추산치이며, 여기에는 중앙처리장치(CPU)나 추론 전용 칩인 '그록'(Groq) 언어처리장치(LPU)는 물론이고 루빈 이후 세대인 '파인만' GPU도 포함되지 않았다고 설명했습니다.그는 향후 5년간의 제조 역량 확보 계획에 대한 질문에 "우리는 세계 최고 기업인 TSMC와 협업하고 있고, 추론용 '그록'(Groq) 칩에서는 삼성과도 협업하고 있다"며 "메모리를 무척 많이 필요로 하기 때문에 모든 메모리 제조사들과도 함께 일하고 있다"고 답했습니다.그는 하워드 러트닉 상무장관이 최근 TSMC의 미국 반도체 공장 증설을 언급하면서 타이완 전체 반도체 공급망·생산량의 40%를 미국으로 가져오겠다고 목표를 밝힌 데 대해 성사하기가 매우 어려울 것이라는 견해를 밝혔습니다.그는 "TSMC가 (타이완 내에) 팹과 공급망을 구축하기 위해 최선을 다하고 있기 때문에 매우 어렵다"며 "TSMC는 애리조나와 미 전역에도 공급망을 구축하고 있지만 그러는 동안에도 전 세계 수요가 너무 빠르게 증가하고 있다"고 지적했습니다.최근의 중동 전쟁과 대만 해협을 둘러싼 지정학적 위험에 대한 질문을 받고는 연구개발(R&D) 센터 역할을 하는 이스라엘과 타이완에 있는 직원들과 파트너사들이 걱정된다면서도 해당 지역에서 사업을 유지하겠다고 말했습니다.그는 "유일한 희망은 우리 모두가 함께 협력하고 평화를 유지하며, 큰 그림을 보고 침착함을 잃지 않으면서 회복 탄력성을 높이기 위해 최선을 다하는 것"이라고 말했습니다.그는 인간 대신 작업을 직접 수행하는 AI 에이전트의 등장이 추론 연산 측면에서 무척 큰 변곡점이라고 설명했습니다.그러나 AI 에이전트 때문에 기존 소프트웨어 산업이 위협을 받을 것이라는 우려에 대해서는 "완전히 틀린 생각"이라고 반박했습니다.그는 "과거에는 엔지니어 수가 (소프트웨어) 사업의 한계였으나, 미래에는 수많은 AI 에이전트 엔지니어가 해당 도구를 사용하게 될 것"이라며 "소프트웨어 도구의 라이선스 수요는 오히려 폭발적으로 늘어날 것"이라고 전망했습니다.AI 발전에 따른 인간의 일자리에 대해서도 오히려 AI가 인간을 바빠지게 할 것이라는 예측을 내놨습니다.과거에는 1주일씩 걸리던 일이 수 분 만에 완료됨에 따라 '결정'을 내려야 하는 인간의 업무가 오히려 더 늘어날 것이라는 예측입니다.특히 그는 독일과 일본 등 제조 강국들과 함께 한국을 언급하면서 AI 에이전트 플랫폼인 '오픈클로'의 등장이 새로운 기회가 될 수 있다고 강조했습니다.그는 이 나라들이 제품을 완벽한 상태로 출시해야 한다는 문화 때문에 정보기술(IT) 혁명에서 미국에 뒤처졌다는 견해를 밝히면서 "IT 혁명을 건너뛰고 바로 AI 혁명으로 도약하면 된다. 이것이 내가 매일 한국, 독일, 스웨덴 등에 전하는 메시지"라고 말했습니다.한편, 그는 이날 기자간담회 도중 자동차 전문 매체 '모터트렌드' 측으로부터 AI와 자율주행 분야 혁신을 주도한 공로로 '2026 올해의 인물'로 선정됐다는 내용을 전달받고 트로피를 수령했습니다.그는 트로피를 전달받고서 "한 가지 고백하고 싶다"면서 "사실 지난 2년 동안 직접 운전대를 잡은 적이 없고 여기도 자율주행으로 왔다"고 말하며 감사를 표했습니다.(사진=게티이미지)