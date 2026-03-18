뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "정말 역겹네!" 축구 경기 중 민망한 '이것'이 경기장에 무더기로

작성 2026.03.18 14:55 조회수
PIP 닫기
아르헨티나에서 프로축구 경기 도중 관중들이 성인용 인형을 경기장에 무더기로 투척해 경기가 중단되는 초유의 사태가 발생했습니다.

산타페 주 보안부는 이 추악한 사태에 대한 조사에 착수했으며 제재 조치를 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

소셜 미디어(SNS) 상의 축구 팬들 역시 관중들의 행동을 '정말 역겹다', '선을 넘은 수치스러운 일'이라며 강하게 비판하고 있습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 양혜민 / 출처: The Sun, X (@ultras_antifaa) / 제작: 디지털뉴스부)


 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지