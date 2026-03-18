이정현, 주호영 '호남 출신' 발언에 발끈…"대구 세대 교체 해야"

▲ 국민의힘 이정현 공천관리위원장

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 자신을 겨냥해 '호남 출신' 발언을 한 주호영 의원에 대해 세대 교체 대상이라고 강하게 비판했습니다.이 위원장은 오늘(18일) 새벽 자신의 SNS에 "어느 의원은 대구시장 공천을 둘러싸고 공관위를 공개 비판했고, 그 과정에서 '호남 출신'을 거론하며 지역 정서를 건드리는 표현까지 쓴 것으로 전해진다"고 썼습니다.이어 "공천 관련 저를 향해 인신 공격성 비난을 쏟아내고 있는 것에 대해 저는 피하지 않겠다"며 불쾌하다는 반응을 보였습니다.앞서 대구시장 예비 후보자인 주 의원은 공관위 내에서 현역 중진 의원 공천 배제 움직임이 있자 "호남 출신이 대구를 얼마나 아냐"며 이 위원장을 비판했습니다.이 위원장은 전남 곡성 출신으로, 순천과 곡성 등 호남 지역구에서 두 차례 국회의원에 당선된 바 있습니다.이 위원장은 "저는 수없이 얻어맞고, 수없이 떨어지고, 수없이 모욕을 당해도 호남에서 보수를 지켜왔다"며 "누군가는 외롭고 불리한 곳에서도 41년째 당을 지키고 있을 때 따뜻한 관심의 말, 눈길, 손길 한 번 준적이 있습니까?"라고 반문했습니다.그러면서 "혁신 공천을 말하면, 세대 교체를 말하면, 미래 리더십을 말하면, 거기에 협조하기는커녕 '호남 출신이 대구를 아느냐'는 식으로 지역감정을 자극하는 말부터 꺼내는 것은 옳지 않다"고 덧붙였습니다.이 위원장은 대구시장 공천 관련해서는 "대구를 사랑하기 때문에, 그리고 우리 당이 정말 살아남아야 하기 때문에 말하는 것"이라고 강조했습니다.주 의원을 향해서는 "이제는 후배들에게 세대 교체와 시대 교체의 문을 열어줘야 한다"며 "그것이 정치인의 품격이고, 그것이 대구시민들에 대한 진짜 보답"이라고 주장했습니다.이어 "대구도 달라져야 하고, 대구 정치도 달라져야 한다"며 "새 얼굴, 새 감각, 새 리더십이 나와야 한다"고 지적했습니다.