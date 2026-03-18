2월 취업자 증가 석 달 만에 20만 명대…청년 실업률 5년 만에 최고

▲ 구인정보 게시판 모습

취업자 수 증가 폭이 석 달 만에 20만 명대를 회복했습니다.국가데이터처(옛 통계청)가 오늘(18일) 발표한 '2026년 2월 고용 동향' 보고서를 보면 지난달 만 15세 이상 취업자는 2천841만 3천 명으로 1년 전보다 23만 4천 명 늘었습니다.취업자 증가 폭은 작년 11월 22만 5천 명을 기록한 후 12월 16만 8천 명, 1월 10만 8천 명으로 쪼그라들다 3개월 만에 20만 명대로 올라섰습니다.지난달 취업자 증가 폭은 작년 9월 31만 2천 명에 이어 5개월 만에 가장 컸습니다.연령대별로 보면 청년층(15∼29세) 취업자가 14만 6천 명 감소했습니다.청년 실업률은 7.7%로, 2021년 2월(10.1%) 이후 같은 달 기준 5년 만에 최고치를 기록했습니다.반면 60세 이상 취업자는 28만 7천 명, 30대 8만 6천 명, 50대 6천 명이 각각 늘었습니다.산업별로 보면 보건업 및 사회복지서비스업이 28만 8천 명(9.4%), 운수 및 창고업이 8만 1천 명(4.9%), 예술스포츠 및 여가 관련 서비스업이 7만 명(13.7%) 늘어 취업자 증가를 견인했습니다.전문과학 및 기술서비스업(-10만 5천 명, -7.1%), 농림어업(-9만 명, -7.6%), 정보통신업(-4만 2천 명, -3.6%) 등은 취업자가 줄었습니다.좋은 일자리로 꼽히는 제조업에서는 취업자가 1만 6천 명 줄었습니다.제조업은 2024년 7월부터 20개월 연속 취업자가 감소 중입니다.건설업은 4만 명 감소하며 22개월 연속 마이너스 행진했습니다.실업자는 99만 3천 명으로 작년 2월보다 5만 4천 명(5.7%) 늘었고 실업률은 3.4%로 0.2%포인트(p) 상승했습니다.15세 이상 인구 중 특정 시점에 취업한 이들의 비율을 나타내는 고용률은 61.8%로 0.1%p 상승했습니다.경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 69.2%로 0.3%p 높아졌습니다.비경제활동인구 중 '쉬었음' 인구는 2만 7천 명(1.0%) 늘어 272만 4천 명을 기록했습니다.(사진=연합뉴스)