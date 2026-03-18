2월 취업자 증가 석 달 만에 20만 명대…청년 실업률 5년 만에 최고

▲ 구인정보 게시판 모습
취업자 수 증가 폭이 석 달 만에 20만 명대를 회복했습니다.
국가데이터처(옛 통계청)가 오늘(18일) 발표한 '2026년 2월 고용 동향' 보고서를 보면 지난달 만 15세 이상 취업자는 2천841만 3천 명으로 1년 전보다 23만 4천 명 늘었습니다.
취업자 증가 폭은 작년 11월 22만 5천 명을 기록한 후 12월 16만 8천 명, 1월 10만 8천 명으로 쪼그라들다 3개월 만에 20만 명대로 올라섰습니다.
지난달 취업자 증가 폭은 작년 9월 31만 2천 명에 이어 5개월 만에 가장 컸습니다.
연령대별로 보면 청년층(15∼29세) 취업자가 14만 6천 명 감소했습니다.
청년 실업률은 7.7%로, 2021년 2월(10.1%) 이후 같은 달 기준 5년 만에 최고치를 기록했습니다.
반면 60세 이상 취업자는 28만 7천 명, 30대 8만 6천 명, 50대 6천 명이 각각 늘었습니다.
산업별로 보면 보건업 및 사회복지서비스업이 28만 8천 명(9.4%), 운수 및 창고업이 8만 1천 명(4.9%), 예술스포츠 및 여가 관련 서비스업이 7만 명(13.7%) 늘어 취업자 증가를 견인했습니다.
전문과학 및 기술서비스업(-10만 5천 명, -7.1%), 농림어업(-9만 명, -7.6%), 정보통신업(-4만 2천 명, -3.6%) 등은 취업자가 줄었습니다.
좋은 일자리로 꼽히는 제조업에서는 취업자가 1만 6천 명 줄었습니다.
제조업은 2024년 7월부터 20개월 연속 취업자가 감소 중입니다.
건설업은 4만 명 감소하며 22개월 연속 마이너스 행진했습니다.
실업자는 99만 3천 명으로 작년 2월보다 5만 4천 명(5.7%) 늘었고 실업률은 3.4%로 0.2%포인트(p) 상승했습니다.
15세 이상 인구 중 특정 시점에 취업한 이들의 비율을 나타내는 고용률은 61.8%로 0.1%p 상승했습니다.
경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 69.2%로 0.3%p 높아졌습니다.
비경제활동인구 중 '쉬었음' 인구는 2만 7천 명(1.0%) 늘어 272만 4천 명을 기록했습니다.
(사진=연합뉴스)
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