여자농구, 예선 최종전서 프랑스에 패배…월드컵 본선은 확정

▲ 강이슬

17회 연속 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 본선 진출을 이뤄낸 한국 여자농구 대표팀이 예선 마지막 경기에서 세계랭킹 3위인 홈팀 프랑스에 졌습니다.박수호 감독이 지휘하는 한국 대표팀은 오늘(18일, 한국시간) 프랑스 빌뢰르반에서 열린 2026 FIBA 월드컵 최종예선 마지막 5차전에서 프랑스에 62대 89로 패했습니다.한국은 경기 초반 최이샘(신한은행), 강이슬(KB) 등의 연속 7득점으로 먼저 달아나는 등 선전하며 전반을 31대 32로 1점 뒤진 채 마쳤습니다.3쿼터 들어 프랑스가 높이와 압박 수비를 앞세워 격차를 벌리기 시작했습니다.한국은 장기인 외곽슛과 빠른 공격으로 추격하려 했으나 리바운드와 골밑 싸움에서 밀려 뜻을 이루지 못했습니다.결국 한국은 4쿼터에서 체력 부담과 높이의 열세를 극복하지 못한 채 경기를 마무리했습니다.강이슬이 팀 내 최다 17점 5리바운드로 분투했습니다.14점을 올린 최이샘의 활약도 좋았습니다.프랑스에서는 마린 조아네스가 양 팀 최다 24점을 넣고 리바운드 7개를 잡아내며 승리에 앞장섰습니다.4차전 필리핀과 경기에서 승리하며 17회 연속 월드컵 본선 진출의 목표를 달성한 한국은 3승 2패를 기록하며 6개 팀 중 3위로 최종예선을 마쳤습니다.5전 전승의 프랑스가 1위, 4승 1패의 독일이 2위, 2승 3패의 나이지리아가 4위에 올랐습니다.이어 필리핀, 콜롬비아가 차례로 5, 6위입니다.월드컵 개최국 독일과 지난해 아프로바스켓 우승국으로 월드컵 출전권을 따낸 나이지리아는 이미 본선 티켓을 확보한 상태에서 이번 최종예선에 임했습니다.두 나라를 제외한 상위 2개국인 프랑스와 한국이 본선행 티켓 2장을 가져갔습니다.강이슬은 "프랑스라는 좋은 팀과 경기할 수 있어 의미 있었다"면서 "강팀을 상대로 시소 경기를 펼친 경험을 얻었다"고 말했습니다.박 감독은 "강팀과의 경기를 통해 승패를 떠나 선수들이 자신감을 얻은 것이 가장 큰 수확"이라며 "이 경험을 바탕으로 월드컵 본선에서도 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것이라 생각한다"고 말했습니다.(사진=FIBA 제공, 연합뉴스)