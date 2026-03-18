동료 기장 살해한 50대 "3년 전부터 준비…4명 살해 계획"

항공사 기장을 살해하고 범행 14시간 만에 검거된 전 항공사 부기장 50대 남성이 범행 사실을 인정하며 수년 전부터 범행을 계획했고, 추가 살인 계획도 있었다고 진술했습니다.



오늘(18일) 경찰 등에 따르면 전날 오후 8시쯤 울산에서 검거된 전직 부기장 50대 김 모 씨는 부산진경찰서에 압송된 직후 "공군사관학교의 부당한 기득권에 억울하게 인생이 파멸했기 때문에 할 일을 했다"고 진술했습니다.



이어 "범행은 3년 전부터 계획했고 4명을 살해하려고 했다"고 말했습니다.



김 씨는 지난 17일 오전 5시 30분 부산 부산진구의 한 아파트에서 예전 동료였던 항공사 기장 B 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받습니다.



또, 지난 16일에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 기장 C 씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주했습니다.



김 씨는 B 씨 살해 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 D 씨 주거지에 찾아갔지만, 미수에 그쳤습니다.



김 씨는 경찰 조사에서 범행 일체를 시인했습니다.



항공업계에 따르면 김 씨는 기장 승급 심사에서 몇 차례 떨어진 뒤 2년 전 항공사에서 퇴직 처리됐고 이에 관여된 동료들과 갈등을 빚어온 것으로 알려졌습니다.



경찰은 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 김 씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청할 예정입니다.