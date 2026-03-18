PSG, 첼시 꺾고 UCL 8강 안착…이강인 후반 교체 투입

▲ 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 2차전 파리 생제르맹(PSG)-첼시(잉글랜드) 경기

축구 국가대표 이강인이 뛰는 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 막강 화력으로 첼시(잉글랜드)를 완파하고 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 8강에 진출했습니다.PSG는 오늘(18일, 한국시간) 새벽 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 대회 16강 2차전 원정 경기에서 3대 0으로 이겼습니다.지난 12일 홈에서 치른 1차전에서도 5대 2로 이긴 PSG는 합계 8대 2 완승을 거둬 8강 고지에 올랐습니다.PSG는 갈라타사라이(튀르키예)-리버풀(잉글랜드) 경기 승자와 다음 달 홈 앤드 어웨이로 준결승 진출을 다툽니다.16강 1차전까지는 갈라타사라이가 리버풀에 1대 0으로 앞서있습니다.PSG는 지난해 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 결승에서 첼시에 당한 패배를 제대로 갚아줬습니다.2024-2025시즌 UCL에서 '유럽 챔피언' 등극의 오랜 꿈을 처음으로 이뤄낸 PSG는 대회 2연패에 도전합니다.이강인은 16강 1차전에 이어 오늘도 후반 교체 투입돼 승리에 기여했습니다.PSG가 3대 0으로 앞서던 후반 28분(오후 4시 28분) 흐비차 크바라츠헬리아 대신 그라운드에 들어갔으며, 공격포인트를 올리지는 못했습니다.이강인은 올 시즌 UCL에서는 9경기 모두에 교체로만 출전해 득점 없이 도움 하나만 기록했습니다.리그1(2골 3도움), UEFA 슈퍼컵(1골) 기록을 더하면 공식전 3골 4도움을 기록 중입니다.전반 6분 만에 PSG 크바라츠헬리아가 합계 점수에서 4점 차로 앞서나가게 하는 골을 넣었습니다.골키퍼가 후방에서 한 번에 넘겨준 공을 수비수와 경합을 이겨내고 잡아내더니 문전 왼발 슈팅으로 마무리해 골망을 출렁였습니다.전반 14분에도 PSG의 추가골이 나와 첼시의 추격 의지를 완전히 꺾어놨습니다.크바라츠헬리아의 패스를 받은 마율루가 골 지역 정면에서 오른발 슈팅을 골대 안에 찔러넣었습니다.마율루는 후반 16분 중거리슛으로 득점해 PSG의 8강 진출에 쐐기를 박았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)