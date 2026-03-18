오늘 운명의 한일전…"11년 만에 승리한다"

<앵커>



사상 첫 아시안컵 우승에 도전하는 여자 축구대표팀이 오늘(18일) 저녁, 숙적 일본과 준결승을 치르는데요. '파죽지세'의 기세로, 11년 만의 한일전 승리를 다짐했습니다.



홍석준 기자입니다.



<기자>



이번 대회 8강까지 4경기에서 15골을 폭발하며 4회 연속 월드컵 본선행을 확정한 대표팀은 그 기세가 하늘을 찌릅니다.



[브라질, 가자!]



준결승 상대는 '숙적' 일본.



지난 11년 동안 한 번도 이기지 못한 아시아 최강이지만, 지금의 상승세를 살려 이번에는 꼭 잡겠다는 각오입니다.



[신상우/여자 축구대표팀 감독 : (11년 동안) 한 번도 못 이긴 한국팀이 아니라, 내일은 일본을 이길 수 있는 한국팀이 될 수 있게끔 하겠습니다.]



19명이 유럽파인 일본은 우리보다 13계단 높은 FIFA랭킹 8위에 이번 대회 4경기에서 무려 24골을 몰아치고 1골도 내주지 않았지만, 우리도 '예전의 한국'이 아닙니다.



2024년 신상우 감독 부임 후 세대교체에 속도를 내면서 지난해 동아시안컵에서 20년 만에 정상에 섰고, 이번 대회에서는 무려 12명이 골 맛을 볼 정도로 득점 루트도 다양해졌습니다.



특히, 2004년생 유럽파 트리오 전유경, 박수정, 김신지가 나란히 A매치 데뷔골을 넣으며 활기를 불어넣고 있고,



[김신지/여자 축구대표팀 미드필더 : 이거(세리머니) 했어요! 드디어]



11년 전 한일전 승리의 주역인 김혜리는 당찬 후배들과 다시 일본을 넘어, 사상 첫 우승을 향해 달려가겠다고 다짐했습니다.



[김혜리/여자 축구대표팀 수비수 : 두려움을 없애고 용감하게 싸웠으면 좋겠다(고 이야기했어요.) 저희가 할 수 있다는 걸 많은 사람들에게 꼭 보여주고 싶습니다.]



(영상편집 : 황지영, 디자인 : 이연준)