뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

오늘 운명의 한일전…"11년 만에 승리한다"

홍석준 기자
작성 2026.03.18 07:42 조회수
PIP 닫기
<앵커>

사상 첫 아시안컵 우승에 도전하는 여자 축구대표팀이 오늘(18일) 저녁, 숙적 일본과 준결승을 치르는데요. '파죽지세'의 기세로, 11년 만의 한일전 승리를 다짐했습니다.

홍석준 기자입니다.

<기자>

이번 대회 8강까지 4경기에서 15골을 폭발하며 4회 연속 월드컵 본선행을 확정한 대표팀은 그 기세가 하늘을 찌릅니다.

[브라질, 가자!]

준결승 상대는 '숙적' 일본.

지난 11년 동안 한 번도 이기지 못한 아시아 최강이지만, 지금의 상승세를 살려 이번에는 꼭 잡겠다는 각오입니다.

[신상우/여자 축구대표팀 감독 : (11년 동안) 한 번도 못 이긴 한국팀이 아니라, 내일은 일본을 이길 수 있는 한국팀이 될 수 있게끔 하겠습니다.]

19명이 유럽파인 일본은 우리보다 13계단 높은 FIFA랭킹 8위에 이번 대회 4경기에서 무려 24골을 몰아치고 1골도 내주지 않았지만, 우리도 '예전의 한국'이 아닙니다.

2024년 신상우 감독 부임 후 세대교체에 속도를 내면서 지난해 동아시안컵에서 20년 만에 정상에 섰고, 이번 대회에서는 무려 12명이 골 맛을 볼 정도로 득점 루트도 다양해졌습니다.

특히, 2004년생 유럽파 트리오 전유경, 박수정, 김신지가 나란히 A매치 데뷔골을 넣으며 활기를 불어넣고 있고,

[김신지/여자 축구대표팀 미드필더 : 이거(세리머니) 했어요! 드디어]

11년 전 한일전 승리의 주역인 김혜리는 당찬 후배들과 다시 일본을 넘어, 사상 첫 우승을 향해 달려가겠다고 다짐했습니다.

[김혜리/여자 축구대표팀 수비수 : 두려움을 없애고 용감하게 싸웠으면 좋겠다(고 이야기했어요.) 저희가 할 수 있다는 걸 많은 사람들에게 꼭 보여주고 싶습니다.]

(영상편집 : 황지영, 디자인 : 이연준)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지