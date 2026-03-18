'동상이몽2' 허안나, KBS 특채이자 공채 개그맨···김숙, "K사 특채 거의 없어, 찐 엘리트"

허안나가 개그 엘리트인 것이 밝혀졌다.



17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 허안나 오경주 부부가 새로운 운명 커플로 합류했다.



이날 방송에서는 허안나와 임하룡, 조혜련, 송은이, 이수근, 지석진이 공통점이 있다고 했다. 이들은 바로 모두 KBS 특채 출신이라는 것.



이에 KBS 공채 출신 김숙은 "K사 특채는 진짜 아무나 못 들어가는 거다"라고 거들었다.



시험을 거쳐 발탁되는 공채와 달리 특채는 관계자 권한으로 발탁되는데 김숙의 말에 따르면 KBS 특채는 거의 없다고 봐야 한다는 것. 그는 "정말 눈에 띄게 잘한다 싶을 때 한 명씩 뽑는다"라고 설명했다.



그런데 허안나는 특채이자 공채이기도 하다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 허안나는 "특채로 들어갔다가 소속감이 있었으면 했다. 막내부터 시작하고 싶다고 다시 시험을 보고 막내생활 2년을 했다"라고 설명했다.



이를 들은 김숙은 "그러면 진짜 능력자다. 공채는 200대 1이 기본이라 서류심사에서 떨어지는 게 태반인데 정말 능력자다"라며 후배를 추켜 세웠다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)