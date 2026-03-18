부하직원 책상·컴퓨터·근무복에 체모…50대 재물손괴로 송치

▲ 마우스 쥔 손 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

부하 직원의 책상과 근무복에 체모를 가져다 놓은 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.인천 논현경찰서는 재물손괴 혐의로 50대 A 씨를 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 17일 밝혔습니다.A 씨는 지난해 9월 인천 모 업체 사무실에서 부하 직원인 여성 B 씨의 책상, 컴퓨터, 마우스, 근무복 등에 여러 차례 체모를 가져다 놓아 재물을 손괴한 혐의를 받고 있습니다.그는 B 씨의 책상과 컴퓨터 마우스 등에 이물질을 바르기도 한 것으로 조사됐습니다.B 씨는 A 씨를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반, 모욕, 재물손괴 혐의로 고소했으나, 경찰은 재물손괴 이외 다른 3개 혐의는 불송치했습니다.B 씨는 재물손괴 혐의만 인정한 경찰 수사 결과에 반발해 재수사를 요구하고 있는 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 "A 씨의 행위로 폐기하게 된 물품이 있어 재물손괴 혐의를 적용했다"며 "다른 혐의는 법적 요건에 맞지 않다고 판단해 불송치했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)