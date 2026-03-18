1. "파병 거절, 어리석은 실수"…유럽, 거듭 거부



트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 파병 요청을 거부한 나토 회원국들은 어리석은 실수를 저지르고 있다면서 강한 불만을 드러냈습니다. 프랑스와 폴란드는 파병 요구에 거부 의사를 밝혔습니다.



2. "이란 휴전 제안 거부"…EU "체면 살리는 종전 논의"



이란의 새 지도자 모즈타바 하메네이가 중재국을 통한 미국의 휴전 제안을 거부한 것으로 전해졌습니다. 유럽 연합은 이란 전쟁 종전안을 논의 중입니다.



3. "'전쟁추경' 신속 편성…차량 5부제 등 검토"



이재명 대통령이 이란 전쟁 장기화에 대비할 것을 지시했습니다. 취약 계층 지원을 위한 전쟁 추경을 신속하게 편성하고, 차량 5부제 같은 에너지 절감 대책을 미리 준비하라고 말했습니다.



4. '항공사 기장 살해' 피의자 14시간 만에 검거



부산에서 직장 동료였던 항공사 기장을 숨지게 한 혐의를 받는 50대 전직 조종사가 경찰에 붙잡혔습니다. 피의자는 3년간 준비했고 모두 4명을 살해하려고 했다고 말했습니다.