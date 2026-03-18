마크롱 "현 상황선 호르무즈 작전 절대 참여 안 해"

▲ 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령의 '호르무즈 연합' 참여 요구를 거듭 거절했습니다.마크롱 대통령은 17일(현지시간) 오후 주재한 국방·안보회의 모두 발언에서 "우리는 이 분쟁의 당사자가 아니다"라며 "현 상황에서 호르무즈 해협 개방 작전에 절대 참여하지 않을 것"이라고 말했습니다.다만 "상황이 좀 진정되면, 즉 주요 폭격이 멈춘 후에는 다른 국가들과 함께 책임을 질 준비가 돼 있다"며 "이는 정치적, 기술적 차원의 작업일뿐만 아니라 당연히 해운 업계의 모든 관계자, 보험사, 운영 주체들과 함께 구축해 나가야 할 과제"라고 덧붙였습니다.마크롱 대통령은 같은 맥락에서 유럽연합(EU)이 현재 홍해에서 상선을 보호하기 위해 수행 중인 아스피데스(Aspides·방패) 작전을 호르무즈 해협으로 확대하는 안에도 명확히 반대했습니다.카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표도 전날 벨기에에서 열린 EU 외무장관 회의 후 아스피데스의 작전 지역을 확대할 의향이 없다고 못 박았습니다.트럼프 대통령은 지난 14일 SNS를 통해 호르무즈 해협에 군함을 파견하길 바란다면서 한국과 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국을 직접 거론했습니다.이들 국가가 이른바 '호르무즈 연합'을 구성해 군함을 파견하고 군사 자산을 동원해 이란이 사실상 봉쇄한 호르무즈 해협에서 상선 호위 작전을 펼치라는 게 트럼프 행정부의 요굽니다.트럼프 대통령이 거론한 나라 대부분은 현 상황에서 군함을 호르무즈 해협에 보낼 계획이 없다고 난색을 보였습니다.