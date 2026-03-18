[D리포트] 놀이터에 '탄두' 추정 물체 날아와…군 사격 훈련 중단

지난 2022년 조성된 대구 북구도남주택지구.



3,700여 세대 아파트 단지와 학교, 공원이 들어서 있습니다.



평온한 주거 단지로 보이지만 주민들은 인근에 군부대가 있어 사격 훈련할 때마다 들리는 총소리에 늘 불안하다고 입을 모읍니다.



[인근 주민 : 우리가 운동하러 가는 것도 겁나지, 혹시나.]



그런데 어제 오후 3시쯤 군부대와 1.5km 떨어진 한 놀이터에서 초등학생이 탄두 추정 물체에 맞아 다치는 사고가 발생했습니다.



이곳 놀이터에서 놀던 아이는 목 주변에 따끔한 느낌을 받았는데, 1.5km 떨어진 사격장에서 날아온 탄두에 다친 걸로 추정됩니다.



사고가 난 시각 인근 사격장에서 K2 소총 훈련을 하고 있던 육군은 사격 훈련을 전면 중지하고 정확한 사고 원인 조사에 나섰습니다.



육군은 탄알이 도달할 수 있는 최대사거리 등을 고려할 때 초등학생 부상과 사격 훈련 사이 연관성이 있는 것으로 본다고 밝혔습니다.



[배석진 육군 공보과장 : 동 시간대에 인근 훈련장에서 사격이 있었기 때문에 그 관계 연관성을 있는 것으로 보고 조사 중입니다. 유효사거리는 그 정도까지 되진 않지만, 최대사거리는 가능할 수 있는 위치라서]



사격 방향 유효사거리 내에는 초등학교 2곳과 고등학교 1곳, 아파트 7개 단지가 있는 상황.



이번 사고가 알려지면서 학부모들은 불안한 마음을 감추지 못합니다.



[인근 학부모 : 많이 놀랐죠. 학교 다니면서 왜 총소리 들을 일이 없잖아요. 그 아이가 맞았다고 하니까 많이 놀라고 걱정도 되고]



군부대 사격장 인근에서 잇따르는 피탄 사고, 이번에도 같은 사고가 아닌지 철저한 원인 조사와 재발 방지 대책 마련이 시급합니다.



(취재 : 박동주 TBC, 영상취재 : 박종영 TBC, CG : 김세윤 TBC, 제작 : 디지털뉴스부)