[날씨/XR] 전국 봄비…중부 5∼10mm, 제주 산간 70mm

내일(18일)은 전국에 비 소식이 있습니다.



특히 저기압이 지나는 제주와 남해안에 봄비치고는 많은 비가 쏟아지겠습니다.



먼저 비구름의 이동 흐름부터 살펴보겠습니다.



내일 새벽에 제주와 호남을 시작으로 오전에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠고요, 늦은 오후에 서쪽 지역부터 차차 그치겠습니다.



예상 강수량을 보시면 제주 산간에 최고 70mm 이상, 그 밖의 제주에 최고 50mm의 많은 비가 흠뻑 쏟아지겠고, 전남 남부와 경남 남해안, 부산에 최고 30mm 중부와 경북에는 5~10mm의 비가 예상됩니다.



고도가 높은 강원 산지에는 눈이 오는 곳도 있겠습니다.



다음으로 위성 영상으로 구름의 움직임도 살펴보시면요.



지금 서해 남부 해상에 이렇게 저기압이 다가와 있는데요.



저기압이 내일 우리나라에 영향을 주면서 비가 내리겠습니다.



따라서 내일 전국 하늘 대체로 흐리겠고요, 남부 지방은 많은 비가 내리면서 먼지가 씻겨 나가겠지만 중부 지방은 여전히 대기질이 탁하겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 6도로 저기압 전면에서 따뜻한 공기가 유입되면서 크게 쌀쌀하지는 않겠는데요.



다만 낮 최고 기온은 서울이 11도, 광주 13도로 오늘보다 5도 안팎이 크게 떨어지겠습니다.



이후로는 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다.



아침에는 쌀쌀하고 낮에는 포근한 초봄 날씨가 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)