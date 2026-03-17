베네수엘라 첫 결승행…미국과 '마두로 매치'

<앵커>



월드베이스볼클래식에서 베네수엘라가 이탈리아를 꺾고 처음으로 결승에 올랐습니다. 결승 상대는 다름 아닌 미국인데요. 베네수엘라 마두로 대통령이 미국에 체포돼 수감 중인 상황에서 민감하고 뜨거운 맞대결이 성사됐습니다.



전영민 기자가 취재했습니다.



<기자>



베네수엘라는 경기 초반 이탈리아의 재치 있는 수비에 막혀 힘겹게 출발했습니다.



조별리그 멕시코전에서 주자를 속이는 연기로 평범한 뜬공을 병살타로 만들어, 세계적인 화제를 모은 이탈리아 유격수 안토나치가, 오늘(17일)도 1회 1루 주자가 도루를 시도하는 동안 외야 뜬공이 나오자, 마치 2루 쪽 땅볼인 것처럼 다이빙 캐치를 시도해 앞만 보고 뛰던 주자를 속이며 또 더블 아웃을 만들었습니다.



베네수엘라의 저력은 한 점 뒤진 7회 빛을 발했습니다.



투 아웃 1, 3루에서 아쿠냐 주니어의 유격수 쪽 내야안타로 2대 2 동점을 만든 뒤, 가르시아와 아라에스의 연속 적시타로 승부를 뒤집었습니다.



4대 2로 이겨 첫 결승 진출의 기쁨을 만끽한 베네수엘라는 내일 미국과 우승컵을 다투는데, 지난 1월 미국이 베네수엘라 마두로 대통령을 체포해 뉴욕으로 압송한 상황에서, 두 나라가 맞대결을 펼치게 돼 더욱 세계적인 주목을 받게 됐습니다.



트럼프 미국 대통령은 SNS를 통해 베네수엘라의 준결승 승리를 축하한다면서도, "최근 베네수엘라에 좋은 일들이 많이 일어나고 있는데 혹시 미국의 51번째 주가 되는 건 아닐까"라는 황당한 메시지를 남겼습니다.



(영상편집 : 이재성, 디자인 : 박천웅)