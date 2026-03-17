4kg 빠진 노장…연이은 찬사에 "가문의 영광"

<앵커>



WBC에서 투혼을 불사른 42살 노장 노경은 선수를 향한 찬사가 끊이지 않고 있는데요. 이 모든 게 '가문의 영광'이라는 노경은 선수는 쉴 틈도 없이 훈련에 돌입해 올 시즌 변치 않는 활약을 예고했습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



지난달 중순 대표팀에 합류한 뒤 약 한 달 만에 체중이 4kg이나 빠져서 돌아온 노경은은, 제일 먼저 좋아하는 국밥부터 찾았습니다.



[노경은/SSG·WBC 야구 대표팀 투수 : 오자마자 제일 먹고 싶었던 순대국밥을 '얼큰이'로 (먹었어요.) 그게 가장 좋았던 것 같습니다.]



식당에서 나오는 길에 부쩍 달라진 위상을 실감한 뒤,



[노경은/SSG·WBC 야구 대표팀 투수 : 아파트 단지 앞에 서 있는데 한 아주머니께서 운동하시다가 알아보시더라고요. '어, 이번에 던졌던 선수 아니에요?' 그래서 맞다고, '열심히 하겠습니다'라고 그랬죠.]



바로 문학구장으로 가서 훈련을 소화했다고 밝혔습니다.



[노경은/SSG·WBC 야구 대표팀 투수 : 제 개인적인 루틴이기도 하고 한편으로는 강박이기도 하고요. 비행기에서 많이 잠을 자고 나오니까 이제 컨디션이 좋더라고요.]



조병현, 박영현과 더불어 대표팀 투수들 중 가장 많은 4경기에 나서 모든 걸 쏟아부은 노경은은, 이재명 대통령이 자신을 콕 집어 42살의 나이에 포기하지 않은 도전과 용기를 칭찬했다는 걸 듣고는 깜짝 놀랐다며 감사의 마음을 전했고,



[노경은/SSG·WBC 야구 대표팀 투수 : 너무 영광이고 몸 둘 바를 모르겠습니다. 집에서는 (아내가) 난리가 났죠. 대통령님께서 언급을 해주셔서 백만 명은 더 알게 됐을 것 같다고. 보는 눈이 많으니까 항상 앞으로 행실 잘하라고 (했어요.)]



잊지 못할 추억을 만들어 준 후배들에게도 고마움을 잊지 않았습니다.



[노경은/SSG·WBC 야구 대표팀 투수 : 죽기 전까지 잊을 수 없는, 진짜 최고의 생일 파티였던 것 같고 또 미국 도착하니까 (시차 때문에) 다시 또 생일이더라고요. 그래서 생일을 이틀 보낸 것도 처음이고요.]



그리고 자신이 세운 국가대표 최고령 등판 기록을, 더욱 몸 관리를 잘하는 후배들이 빨리 깨주기를 기원했습니다.



[노경은/SSG·WBC 야구 대표팀 투수 : (제 기록은) 금방 깨질 것 같아요. 농담으로 뭐 (2028년) LA 올림픽 준비하자고 하는데, 모르겠습니다. 저는 1년, 1년 이렇게 1년만 생각하겠습니다.]



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 하성원, 디자인 : 황세연)