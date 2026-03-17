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후보 등록한 오세훈…장동혁 "서울시장도 본격 경선"

박찬범 기자
작성 2026.03.17 20:46 조회수
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<앵커>

국민의힘이 서울시장 후보 공모를 1차 마감한 지 9일 만에 오세훈 서울시장이 오늘(17일), 공천을 신청했습니다. 장동혁 대표 등에 날을 세우며 신청을 거부해 온 오 시장은 오늘도 당 지도부를 강하게 비판했습니다. 장 대표는 서울시장 선거도 본격적 경선에 돌입하게 됐다며, 오 시장의 단수공천 가능성엔 선을 그었습니다.

박찬범 기자입니다.

<기자>

국민의힘의 서울시장 후보 공천 신청을 9일 넘게 거부해 온 오세훈 서울시장이 오늘, '선 후보자 등록, 후 노선 투쟁'을 선택했습니다.

오 시장이 당 지도부에 요구한 '혁신 선거대책위원회' 구성은 여전히 수용되지 않은 상태인데, 오 시장은 "선당후사 정신"이라며 일단, 공천부터 신청하고, 요구를 관철하겠다고 밝혔습니다.

[오세훈/서울시장 : 최전방 사령관의 마음으로 이 전장에 나섭니다.]

장동혁 대표 등 당 지도부가 극우 유튜버들과도 절연하지 못한다면서 무능하고, 무책임하다고 비판했습니다.

[오세훈/서울시장 : 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면, 서울에서부터 변화를 시작하겠습니다.]

오 시장 측 관계자는 "장 대표 노선과 정반대 되는 '서울 선대위'를 따로 꾸릴 수도 있다"고 SBS에 말했습니다.

오 시장의 신청 소식에 장 대표는 오늘 추가로 서울시장 후보 공천 신청을 한 박수민 의원을 함께 언급하며 이렇게 말했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 이제 저희가 서울시장 선거도 본격적인 경선에 돌입하게 됐습니다.]

오 시장을 단수공천하진 않겠단 뜻으로 풀이됐습니다.

오 시장의 '혁신 선대위' 구성 요구엔 "'이기는 선대위'를 구성하겠다"며 "선대위 구성엔 최고위원회의 의결이 필요하다"고 덧붙였는데, 결정권은 당 지도부에 있다고 강조한 셈입니다.

장 대표와 가까운 김민수 최고위원은 오 시장을 겨냥해 "출마 선언에 여당 비판보다 당 지도부 공격이 많다"면서 자해 행위라고 날을 세웠습니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 이종정)
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